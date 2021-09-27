الأنبا بولا يستقبل سباح المانش محمد الحسيني ويشكره على مجهوداته (صور)

استقبل نيافة الأنبا بولا مطران طنطا، سباح المانش محمد الحسيني، الذي يعاني من متلازمة داون، سفير مؤسسة «الفُلك»، حيث سلمه شهادة تقدير على جهوده خلال الفترة الماضية.

الأنبا بولا يستقبل سباح المانش محمد الحسيني

وشارك في اللقاء أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «الفلك»، وهو مشروع خيري يختص بذوي متلازمة داون.

يقدم المشروع برامج تأهيل لمتلازمة داون تتضمن العلاج، والتدريب، وتنمية المهارات الحسية والحركية والسلوكية، وذلك من أجل هذه الفئه ودمجهم في المجتمع ومساعدتهم على التعايش بشكل صحي وطبيعي مع الآخرين.

الأنبا بولا يستقبل سباح المانش محمد الحسيني

يتواجد المشروع في قرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ويقدم خدماته مجانًا لذوي متلازمة داون، سواء من سن 4 سنوات وحتى 18 سنة من خلال التردد على المشروع، أو فوق سن 18 سنة من خلال الإقامة الكلية في المشروع، بالإضافة إلى تأهيل الأسر للتعامل مع أبنائهم.

الأنبا بولا يستقبل سباح المانش محمد الحسيني

يشار إلى أن محمد الحسيني استطاع أن يشارك في بطولات محلية وعالمية، حيث حصل على 4 ميداليات في بطولة العالم لذوي القدرات الخاصة في رياضة السباحة في مدينة فلورانس في إيطاليا عام 2016 ،كما شارك محمد في أكثر من 12 سباقاً على مستوى الجمهورية والعالم.

الأنبا بولا يستقبل سباح المانش محمد الحسيني

ويعتبر أصغر سباح على مستوى العالم في بطولة العالمية لعبور بحر المانش بين إنجلترا وفرنسا عام 2017، وبالرغم من عدم استطاعته أن يكمل البطولة إلا أنه استطاع أن يتخطى مسافة 6 كيلومترات في 100 دقيقة، كما تخطى 16 كيلومترا في 7 ساعات متواصلة وتحمل البرودة القاسية ودرجة الحرارة المنخفضة، ولكن دخوله في منطقة تيارات عكسية شديدة تسببت في عدم قدرته على الوصول.

الأنبا بولا يستقبل سباح المانش محمد الحسيني

وتم تكريم السباح محمد الحسيني في مؤتمر الشباب من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجهوداته وشجاعته في البطولات المختلفة.