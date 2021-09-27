بعد رفض «التجمع» استضافته.. القصة الكاملة لأزمة «شعراء العامية» و«الجنايني»

معركة ثقافية جديدة، أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بطلها «شعر العامية»، بعد رفض حزب التجمع، استضافة فعاليات مؤتمر شعر العامية في دورته الـ 5 القائم عليه مؤسسه الشاعر سعيد شحاتة.

وعلل الحزب سبب رفض الاستضافة حسب ما ذكره - شحاته لـ «الدستور» قائلا إنه تلقى تليفون من الكاتب عيد عبد الحليم، مسئول الملف الثقافي بالحزب، أخبره بأن الحزب يرفض الاستضافة بسبب تدخل الفنان أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة والذي أخبرهم أن مؤتمر شعر العامة خاص بالأتيليه.

وفضل شعراء العامية المصرية، والقائمين على المؤتمر التخلي عن فكرة إقامة مؤتمر لشعر العامية، بسبب الخلافات القائمة بينهم وبين إدارة أتيليه القاهرة، وقرروا تأسيس مؤتمر «شارع العامية»، وإطلاق فعالياته بداية من الغد في أماكن مختلفة.

وأشار الشاعر سعيد شحاتة، إلى أنه لن يتخلى عن فكرة إقامة مؤتمر عامية تماما، بسبب التهديدات ولا المداولات التي استمرت لساعات طويلة أمس، موضحًا أن مؤتمر شارع العامية، لا علاقة له بأي جهة أو مؤسسة، ولم يتم تأسيسه في أي مكان آخر يمكن أن يدعى ملكيته لهذا المؤتمر بعد أن يتم فيه بذل جهد وتعب، وأن المؤتمر يقام بالجهد الذاتي، لا تدعمه أي جهة وليس له راع، ولا علاقة له بأي مكان.

وأكد انطلاق مؤتمر شارع العامية غدا في دورة "الخمسمائة شاعر" التي ستقام فعالياتها أيام (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس) 28-29-30 سبتمبر 2021، بالأماكن التالية في القاهرة: بيت الشعر (بيت الست وسيلة)، دار ميريت للنشر والتوزيع، نادي آفاق اشتراكية، وفي محافظات سوهاج، كفر الشيخ، الفيوم، الإسكندرية، المنيا، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، وبعض المراكز.

كان الفنان أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، قد طلب من حزب التجمع عدم استضافة المؤتمر باعتبار أن الأتيليه هو من أسس المؤتمر، وهدد بمقاضاة الحزب فى حالة استضافة المؤتمر، ما دفع الحزب إلى الاعتذار عن عدم استضافة المؤتمر.

وأوضح سعيد شحاتة عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس: النهاردة وبشكل مفاجئ وقبل المؤتمر بيومين اتصل بي أحد مسئولي الثقافة في حزب التجمع بيعلن رفضه إقامة مؤتمر العامية في الحزب، نظرًا لأن الأخ اللي بيدير أتيليه القاهرة رايح يقول لهم دا مؤتمرنا وما ينفعش تعملوه عندكم واللي هيعمله هقاضيه وهقاضي سعيد شحاتة.. هل يعقل إن في مكان زي أتيليه القاهرة يحارب الناس بالشكل لمجرد إننا تحمسنا وعملنا فيه نشاط.. وهل يعقل إن أي مكان تعمل فيه نشاط يحاربك لحد ما تسيبه ويحاربك براه عشان ما تعملوش في حتة تانية؟.