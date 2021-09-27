الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» بقرى المراغة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بقريتي نجع الماسخ وبني هلال بمركز المراغة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات.
ورافق المحافظ خلال الجولة كلا من النائب سامي سوس، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، والمهندسة ميرفت حسين سليمان رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وحسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج.
وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة رجب محمد محمود الثانوية بنجع الماسخ، على مساحة إجمالية 2500 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المباني 1900 متر مربع، بتكلفة إجمالية 8 مليون و500 ألف جنيه، وتتكون من 5 أدوار، تشتمل على "18 فصل دراسي + فصل لذوي الهمم، بالإضافة إلى مكتبة، و2 غرفة للأنشطة  المجالات، و3 غرف شبكات، وأخصائي اجتماعي، وطبيب، وصالة متعددة الأغراض، وملعب ". 
وأوضح مدير عام هيئة الابنية التعليمية، أن إجمالي مشروعات المدارس ضمن خطة المبادرة "حياة كريمة" بمركز المراغة بلغ 11 مشروعًا، لافتًا إلى أنها توفر 153 فصلًا، بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه.
وتفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي لخدمة قرية بني هلال، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمحطة 68%، ووصلت نسبة تنفيذ الشبكات 77%، بإجمالي طول 6410 مترا، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 31 مارس العام القادم. 
ومن جانبه، أشار رئيس فرع الهيئة القومية بالمحافظة، إلى أن محطة الرفع تأتي ضمن مشروع صرف صحي قرى المراغة، بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه، والذي يخدم مجلس قروي بناويط وأولاد اسماعيل، بإجمالي أطوال شبكات انحدار 110 كيلو متر، لتخدم عدد 180 ألف نسمة، ويشمل  إنشاء 10 محطات رفع هي بني هلال، وقرية أولاد إسماعيل الأم، والحريدية، والجزازرة، وقرية فزارة الرئيسية، وفزارة الفرعية، وبناويط، وقرية الشيخ شبل الرئيسية، والشيخ شبل الفرعية (1)، والشيخ شبل الفرعية (2).
ووجه "الفقي" بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تنفيذ المشروعات، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها، لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، .. وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.

مصر سوهاج الصرف الصحي هيئة الأبنية التعليمية مجلس النواب مياه الشرب والصرف الصحي

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