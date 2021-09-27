8 طرق لبناء علاقات أسرية قوية.. تعرف عليها

الأسرة القوية هي كل ما تحتاجه لمحاربة كل الصعاب في الحياة، و مهما كنت تمر من مشكلات أو أحداث صعبة في حياتك، فإن وجه أطفالك وزوجتك المبتسم يساعدك على البقاء متوازنًا.

وبحسب موقع “ bonobology” نرصد طرق بناء أسرة صحية.

كيف نبني علاقات أسرية قوية؟

فيما يلي بعض الطرق لبناء روابط عائلية قوية:

قضاء وقت ممتع مع عائلتك

خصص وقتًا للدردشة مع كل فرد في العائلة لتعزيز الروابط بينكما، يمكن أن يستغرق الأمر خمس دقائق فقط قبل الذهاب إلى الفراش، ولكن هذا يمكن أن يجعل كل فرد قريبًا من بعضه البعض.

الحفاظ على التواصل الجيد مع كل فرد في الأسرة

عندما يريد أطفالك أو زوجتك التحدث إليك، احترم حاجتهم واستمع إليهم باهتمام، امنحهم الوقت الكافي للتعبير عن أنفسهم بشكل صحيح.

تقدير كل فرد في الأسرة

تقدير كل فرد لأداء واجباته بشكل جيد على سبيل المثال، المدح والشكر للمراهق لرعايته لأخيه الأصغر سيجعله يشعر بأهميته.

الاعتراف والاحتفاء بمواهب أسرتك

تعتز العائلة الجيدة دائمًا بتفرد كل فرد من أفرادها، وتعترف بقدراتهم ونقاط قوتهم، في الوقت نفسه، يساعدون بعضهم البعض في تصحيح أوجه القصور لديهم.

التركيز على المشكلة الحالية

لا تذكر المشكلات السابقة في كل مرة يتعين عليك فيها معالجة مشكلة، بهذه الطريقة، يمكنك تجنب الانزعاج والتركيز بدلاً من ذلك على القضية المطروحة.

العمل كفريق

عندما تعمل عائلتك كفريق، يشعر كل فرد بالتقدير لمساهمته، شارك في الأعمال المنزلية، اسمح للأطفال الصغار بالمشاركة في الأعمال المنزلية مثل جمع ألعابهم أو إعادة ترتيب أحذيتهم.

وضع قواعد عائلية واضحة

ضع قواعد عائلية تذكر بوضوح كيف يجب أن يتصرف كل فرد ويعامل بعضه البعض. على سبيل المثال ، "نتحدث باحترام مع كل فرد في عائلتنا" أو "في عائلتنا ، نساعد بعضنا البعض مهما كان الأمر" يمكن لهذه القواعد الصغيرة أن تجعل الأسرة أقوى وسلمية.

علم الأطفال أن يغفروا

تقوم العائلات السليمة بتعليم أفرادها كيفية الاعتذار ، وتسامح الآخرين عندما يرتكب شخص ما خطأ، يعلم الأطفال تحمل المسؤولية عن أفعالهم، حاول أن تحصل على طقوس عائلية ممتعة، خاصة بأسرتك، لزيادة الشعور بالانتماء.