الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: تطعيم 25% من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد «كورونا»

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن هناك متابعة مستمرة لأعمال تطعيم كافة منتسبى الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 وأشار إلى أن حملة التطعيمات الجارية أسفرت عن تطعيم 32345 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك ضمن الحملات الموسعة التي أطلقها الجامعة في مطلع شهر مايو السابق بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأوضحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، أنه تم الانتهاء من تطعيم 32345 ألف بنسبة تقديرية تمثل 25% من إجمالي المستهدف 128804 ألفًا، على أن ينتهي تطعيم كافة  منتسبى الجامعة  بالجرعة الأولى يوم 25 أكتوبر القادم  و ذلك بعد تطعيم الطلاب الجدد.

ولفتت إلى أن تطعيم الجرعة الثانية قد بدأ يوم 22 سبتمبر الجاري و الذي شهدت تطعيم 9900 ألف في الأماكن التي قد خصصتها إدارة الجامعة لتطعيم الجرعة الأولى وهم 13 مكانًا للتطعيم وهي قسم طب علاج الأورام، ووحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وقطاع المدن الجامعية بنين، وقطاع المدن الجامعية بنات، وكلية الآداب، نقطة بكلية الخدمة الاجتماعية، نقطة بكلية التربية النوعية، نقطة بكلية الزراعة، نقطة بكلية التمريض، نقطة مستشفى الأطفال وصحة المرأة، نقطة مستشفى الراجحى والقلب، وذلك بواقع 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،  والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

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