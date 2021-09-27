انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية علوم الأزهر بأسيوط

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان «الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية»، في سهل حشيش، والذي يستمر حتى 29 سبتمبر«2021م، والذي يشارك فيه 350 باحثاً من جمهورية مصر العربية وخارجها، منهم 50 باحثاً مشارك عن بعد، وأكثر من 50 باحثاً مشارك بالحضور، وبمشاركة جميع الجامعات المصرية والمعاهد والهيئات البحثية.ويعد المؤتمر الدولي الخامس هو من أكبر المؤتمرات التي عقدت في ظل جائحة كورونا.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط ومختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والجهات الصناعية والاستثمارية من داخل مصر وخارجها لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية، والتي تساهم بدورها في تطوير البحث العلمي.

وفي كلمة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي نقل تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس الجامعة للسادة الحضور، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، وأشار إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة تشارك في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030م، وتتمثل جهود جامعة الأزهر فرع أسيوط في هذه المسيرة، من خلال النهضة العلمية التي يشهدها الفرع، المتمثلة في عقد العديد من المؤتمرات المتتالية في كليات الفرع والتي تسعى إلى الخروج بالتوصيات العالمية التي تحقق النفع العام للإنسانية بصفة عامة والعلمية بصفة خاصة، كما أشاد بجهود إدارة كلية العلوم في عقد هذا المؤتمر ونجاحها في الحصول على الاعتماد كأول كلية بفرع الوجه القبلي.

وقدم الدكتور علاء جاد الكريم عميد الكلية ورئيس المؤتمر في بداية كلمته الشكر والتقدير إلى قيادات جامعة الأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ورئيس الجامعة، ونائبي رئيس الجامعة للوجه القبلي والدراسات العليا، على دعمهم الكبير لإقامة هذا المؤتمر على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، كما قدم الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور ناجح أبوالدهب، وكيل الكلية للدراسات العليا، نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور أبوبكر عبدالهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأمين المؤتمر، والدكتور المنتصر محمود سليم مقرر المؤتمر، وجميع السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في التنظيم، واضاف أن المؤتمر يهدف إلى تطوير العملية البحثية في مجال العلوم التطبيقية، وأوضح أن كلية العلوم تسير بخطى ثابتة نحو العالمية من خلال تطوير جميع شعب الكلية والمعامل والمقومات التي تساعد على أن يكون طلابها على المستوى العالمي، وقد جاء حصول الكلية على الجودة والاعتماد كمحصلة لجميع النجاحات التي حققتها الكلية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، والدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور إمام الشافعي عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، والدكتور عبدالحليم مصطفى عميد العلوم السابق، والدكتور صلاح النادي ممثل عن نقابة العلميين ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.