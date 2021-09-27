الحكومة الليبية: اتفاق مع بريطانيا على لقاء لبحث ملف المرتزقة

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، الاتفاق مع وزارة الدفاع البريطانية على لقاء لبحث ملف المرتزقة.

وأكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، أن هناك العديد من المقترحات حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد لكن الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا.

وكشفت وهيبة في مقابلة أجرتها معها قناة "الحدث" السعودية، عن وجود تطور إيجابي في ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذي انتقل، من مرحلة عدم التعاون إلى الحديث عن انسحاب متزامن ومبادرات في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المقترحات التي طرحت، لكن رغم ذلك ليس هناك مقترح معين جرى التوافق عليه، لأن هذا الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا.

وكانت الخارجية الإيطالية قالت إن الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي نظم على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، شهد التأكيد على "خروج جميع القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة من البلاد دون تأخير، من أجل تحقيق ظروف أمنية موحدة في البلد وفي السياق الإقليمي".

وأشارت الناطقة باسم المجلس الرئاسي إلى تفعيل الاتفاقية الأمنية المشتركة مع السودان والنيجر وتشاد الشهر الماضي، باعتبارها "خطوة تمكن من التعامل مع فئة من الفئات والفصائل الموجودة في ليبيا، ومنها المعارضة التشادية".