أبرزها «العنكبوت والجريمة».. خريطة دور العرض السينمائي خلال 3 أشهر

تستقبل دور العرض السينمائي عددا من الأعمال السينمائية الجديدة خلال الأشهر الثلاث المتبقية من العام وذلك بعد الرواج الذي تم خلال الفترة الماضية بعرض عدد من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا وإيرادات كبيرة، مثل فيلم عروستي و30 مارس وماكو و200 جنيه وموسى والإنس والنمس "العارف" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"مش انا"، وهو ما شجع المنتجين على طرح الأفلام السينمائية بعد أن بقيت لفترات طويلة معلقة بسبب جائحة كورونا.

ويأتي عرض تلك الأفلام في ظل مواصلة الموسم السينمائي الحالي جذب كبار النجوم حيث شهدت السينما المصرية حالة من الانتعاش والرواج خلال الفترة الماضية، ونجحت عدة أفلام في تحقيق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر ونستعرض أهم الأعمال التي ينتظرها الجمهور خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

المحكمة

قررت الشركة المنتجة لفيلم "المحكمة" عرض الفيلم خلال شهر أكتوبر المقبل.

المحكمة

وطرحت الشركة مؤخرًا البوستر الدعائي للفيلم استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي وقام صناعه ببناء ديكور له فى مدينة الإنتاج الإعلامى يخص المحكمة التي تجري فيها أغلب أحداثه، حيث يتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

ويتناول العمل الكثير من القصص والحوارات التي تجري بين أبطال العمل وبين الشهود في القضايا العديدة التي تتبلور حولها قصة العمل والتي تكشف جوانب مختلفة في شخصيات الأبطال، لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه المواقف المؤثرة في أحداث العمل.

وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.

والفيلم تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، والفيلم يتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

الجريمة

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “الجريمة” للنجم أحمد عز عرض الفيلم في شهر ديسمبر المقبل.

فيلم الجريمة

و أوشك المخرج شريف عرفة على الانتهاء من مونتاج الفيلم السينمائي الجديد “الجريمة”، وذلك بعد أن رفع صناع الفيلم شعار فركش لتسليم النسخ الماستر للشركة المنتجة للفيلم استعدادًا لعرض الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وانتهى النجم أحمد عز من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الجريمة" قبل شهرين ، والذي كان قد بدأ تصويره منذ فترة قصيرة تزامنا مع مسلسله الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحمل اسم "هجمة مرتدة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وخلال أحداث الفيلم يعاني أحمد عز من "الهلوسة"، ولذلك يدخل أحد المستشفيات ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

وفيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، وعدد كبير من الفنانين، فيما تدور أحداثه في السبعينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

الكاهن

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الكاهن البوستر الدعائي الأول للفيلم الذي بطولته كوكبة كبيرة من نجوم الفن تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة تحديدا في شهر نوفمبر المقبل .

وجاء البوستر الدعائي بشكل جديد ومختلف وظهر عليه سيدة ترتدي قناعا في ثوب الكاهن كنوع من الإثارة والتشويق قبل طرح الإعلان الدعائي للفيلم والمقرر له الأيام القليلة المقبلة، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن، حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة أبطال العمل وتكون هي محور أحداث الفيلم.

أبطال وصناع فيلم الكاهن

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم كل من النجمة التونسية درة، والفنان إياد نصار، والنجم محمود حميدة، والنجم حسين فهمي، والفنان فتحي عبدالوهاب، والنجم جمال سليمان، وحنان سليمان، وأحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.

أهل الكهف

وقررت الشركة المنتجة لفيلم “أهل الكهف” عرض الفيلم في شهر ديسمبر المقبل.

وانتهى صناع العمل من تصوير عدد من المشاهد الخارجية في تركيا، في إحدى المناطق الجبلية، وذلك بعد أن اضطر المخرج عمرو عرفة إلى اللجوء إليها؛ بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب وحالة الإغلاق التام هناك.

فيلم اهل الكهف

ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد الخارجية للعمل في 4 دول أوروبية مختلفة على أن ينتهي المخرج عمرو عرفة من جميع مشاهد الفيلم خلال الشهرين المقبلين، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج.

أحداث الفيلم تدور في حقبة زمنية قديمة، ويتناول قصة "أهل الكهف" التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

وتدخل الفنانة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، في صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصصًا وحكايات تاريخية مشوقة.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمروعبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، وعدد كبير من نجوم الصف الأول والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

العنكبوت

وقررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “العنكبوت” للنجم أحمد السقا طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في شهر ديسمبر المقبل.

فيلم العنكبوت

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال من كافة أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج للفيلم واقتراب طباعة النسخ النهائية.

وكان الفيلم الذي يتمحور حول مافيا تجارة المخدرات وما يحدث بين عصاباتها تعطل كثيرًا أثناء التصوير حتى انتهى طاقم العمل من اليوم المتبقي خلال الفترة الماضية.

قصة فيلم العنكبوت

وتدور تفاصيل فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والإثارة بالإضافة إلى الطابع الرومانسي حين يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدي القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

أبطال فيلم العنكبوت

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" النجم أحمد السقا، الفنانة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.