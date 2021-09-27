شرطة التموين تضبط أطنانا من الدواجن والأسماك الفاسدة قبل بيعها للمواطنين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1202) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط ( 2,5 طن "دواجن – فليه دواجن") بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة .

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 2 طن "جمبرى – فليه أسماك") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالكة شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة .

ونجحت الجهود في ضبط (1,14 طن "سكر تموينى") مُخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة .

وأثمرت الجهود عن ضبط (29272 قطعة مستلزمات طبية متنوعة) غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية وقيامه بممارسة مهنة العلاج الطبيعى والطب البديل بغرفة مجهزة ملحقة "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1341 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" – وكذا ضبط (63 قطعة كاسات زجاجية تستخدم لعلاج الحجامة – 4 جهاز مساج وقياس الضغط – 52 عبوة أعشاب طبية مجهولة المصدر) .

وأثمرت الجهود عن ضبط (10880 قطعة خاصة بالنظارات الشمسية) مقلدة لعلامات تجارية كبرى بدون مستندات "مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة النظارات الشمسية والطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن (مستودع بوتاجاز) بمحافظة الجيزة، وبحوزته (231 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها بدفتر 21 بترول الخاص بالمستودع لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة وقدرت بقيمة مالية "31135" جنيه، وضبط (1,24 طن مبيدات زراعية – 4967 عبوة مبيدات زراعية) معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة مملوكه لكبرى الشركات ويشتبه فى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المبيدات الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية .