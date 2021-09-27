الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في استجابة لـ الدستور.. «نائب محافظ البحيرة» تتدخل لتوفير «عناية مركزة» لطفل بالمحافظة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

شهدت قرية منية بني موسى، التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة،  مطلع الأسبوع الجاري، حادث تصادم مروع، نتج عنه إصابة طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره، نتيجة تصادم سيارة نقل  أثناء عبورها الطريق الزراعي بالقرية، أثناء تواجد الطفل في الشارع.

وبادر الأهالي بنقل الطفل إلى مستشفى دمنهور التعليمي التابعة لمحافظة البحيرة، لتقديم الإسعافات اللازمة .

وصل الطفل في تمام السادسة من مساء يوم الحادث، في الوقت الذي لم يكون هناك أي سرير من أسرة العناية المركزة خاليًا، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى للتعامل مع المصاب بأضيق الحدود.

أجرى الأطباء الفحوصات اللازمة للطفل، وتبين وجود  إصابات بالغة بين كسر في الساق والرقبة، واليدين، بجانب وجود مزيف في أماكن متفرقة، مما دفع الأطباء إلى ضرورة توفير جهاز تنفس صناعي، وضرورة نقل الطفل إلى غرفة العناية المركزة، في الوقت الذي لم يتوافر فيه أجهزة في العناية نظرا لوجود العديد من مصابي كورونا.

وتواصلت الدستور، مع الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المسؤول عن ملف الصحة بالمحافظة، والتي استجابت بشكل سريع في توفير سرير عناية للطفل بمستشفى الأطفال بمدينة أبوحمص محافظة البحيرة.

وأكدت بلبع لـ"الدستور" أنها بذلت قصارى جهدها لتوفير اللازم للطفل، واعدة بأنها ستتابع الحالة بشخصها أولا بأول.

وقالت، إن مستشفيات المحافظة تقدم الخدمة اللازمة، وسط وجود العديد من حالات الإصابة بكورونا، وهو مايرهق الأطقم الطبية، ويؤدي إلى عدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة بالمستشفيات، لافتة أن الأطقم الطبية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى.

الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة مستشفى الأطفال بمدينة أبوحمص محافظة البحيرة الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: بينى وبين الفساد خصومة ووقف التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«روميو وجوليت» كفر الشيخ.. طفلان ينهيان حياتهما بعد فشلهما في الارتباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

محطة تل أبيب

المزيد

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية

أبناء الشعب اليهودي يحتفلون بعيد "فرحة التوراة".. ما هي الطقوس؟

إسرائيل تستلم ثلاثة مقاتلات شبح جديدة "F35".. ما مواصفاتها؟