في استجابة لـ الدستور.. «نائب محافظ البحيرة» تتدخل لتوفير «عناية مركزة» لطفل بالمحافظة

شهدت قرية منية بني موسى، التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة، مطلع الأسبوع الجاري، حادث تصادم مروع، نتج عنه إصابة طفل لا يتجاوز العاشرة من عمره، نتيجة تصادم سيارة نقل أثناء عبورها الطريق الزراعي بالقرية، أثناء تواجد الطفل في الشارع.

وبادر الأهالي بنقل الطفل إلى مستشفى دمنهور التعليمي التابعة لمحافظة البحيرة، لتقديم الإسعافات اللازمة .

وصل الطفل في تمام السادسة من مساء يوم الحادث، في الوقت الذي لم يكون هناك أي سرير من أسرة العناية المركزة خاليًا، الأمر الذي دفع إدارة المستشفى للتعامل مع المصاب بأضيق الحدود.

أجرى الأطباء الفحوصات اللازمة للطفل، وتبين وجود إصابات بالغة بين كسر في الساق والرقبة، واليدين، بجانب وجود مزيف في أماكن متفرقة، مما دفع الأطباء إلى ضرورة توفير جهاز تنفس صناعي، وضرورة نقل الطفل إلى غرفة العناية المركزة، في الوقت الذي لم يتوافر فيه أجهزة في العناية نظرا لوجود العديد من مصابي كورونا.

وتواصلت الدستور، مع الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المسؤول عن ملف الصحة بالمحافظة، والتي استجابت بشكل سريع في توفير سرير عناية للطفل بمستشفى الأطفال بمدينة أبوحمص محافظة البحيرة.

وأكدت بلبع لـ"الدستور" أنها بذلت قصارى جهدها لتوفير اللازم للطفل، واعدة بأنها ستتابع الحالة بشخصها أولا بأول.

وقالت، إن مستشفيات المحافظة تقدم الخدمة اللازمة، وسط وجود العديد من حالات الإصابة بكورونا، وهو مايرهق الأطقم الطبية، ويؤدي إلى عدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة بالمستشفيات، لافتة أن الأطقم الطبية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى.