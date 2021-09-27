إعدام 300 كيلو من الاطعمة الفاسدة وضبط عسل متغير الخواص بدمياط

قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين، مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

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حيث قام فريق الرقابة بالمرور على 35 منشأة بمركز دمياط منها 20 منشأة تدار بدون ترخيص و2 منشأة بهما خطورة شديدة على الصحة وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا وتم سحب 120 عينة متنوعة للفحص بالمعامل وتحرير 40 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية كما تم إعدام 300 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط 2.500 طن عسل أسود مجهول المصدر ومتغير الخواص.

كما تم ضبط 150 صفيحة فارغة غير مطابقة لقرار الأوعية وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.