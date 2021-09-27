الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعدام 300 كيلو من الاطعمة الفاسدة وضبط عسل متغير الخواص بدمياط

اطعمة الفاسدة
اطعمة الفاسدة

 قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت إشراف الدكتور  السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين، مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

حيث قام فريق الرقابة بالمرور على 35 منشأة بمركز دمياط منها 20 منشأة  تدار بدون ترخيص و2 منشأة بهما خطورة شديدة على الصحة  وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية  بغلقها إداريا وتم سحب 120 عينة متنوعة للفحص بالمعامل  وتحرير 40 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية كما تم إعدام 300 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط 2.500 طن عسل أسود مجهول المصدر ومتغير الخواص.

كما تم ضبط 150 صفيحة فارغة غير مطابقة لقرار الأوعية وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض تموين دمياط

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