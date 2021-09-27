بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزيرة الهجرة ونظيرتها الهولندية

خلال مؤتمرا لها

يعقد بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بين وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، وذلك على هامش زيارتها لمصر، والتي تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت قد استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي وذلك في مستهل زيارتها الرسمية التي تجريها حاليًا إلى مصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الهجرة الهولندية مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الإثنين، ومن ثم تقوم الوزيرتان بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة من شأنه أن يساهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.

وكان بالأمس قد عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أنكى بروكرز كنول، وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، والوفد المرافق لها، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الهولندي بالقاهرة.

في بداية الاجتماع، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وهولندا فى مجالات عدة، لا سيما في مجال إدارة الموارد المائية، وبناء القدرات، وغيرها من مجالات التعاون، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، للاستفادة مما تمتلكه هولندا من خبرات.

يذكر أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته"، رئيس الوزراء الهولندي الحالي.