الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

القائمة النهائية لمسلسل «حلم الأسمرات» قبل بدء التصوير

حسني صالح
حسني صالح

كشف المخرج حسني صالح القائمة النهائية لمسلسله الجديد “حلم الأسمرات” قبل انطلاق تصويره رسميا بعد فترة من الإعداد خلال الفترة الماضية.

واختار “صالح” عدد كبير من النجوم والوجوه الجديدة للمشاركة في العمل الجيدد وهم صابرين ومحمد رياض ووفاء عامر ونضال الشافعى وأنوشكا ومدحت تيخة وسميرة عبد العزيز ومحمود الجابرى وعلاء مرسى ونهال عنبر وياسمين على ومصطفى حشيش وعمر زهران ووائل الفشنى وهايدى رفعت وعبد الخالق أحمد ويوسف الأسدى وأسما ماهر وقمر السباعى ووردشان وجنا عبد المنعم ومروج وعبدالله حنفى وهايدى كابوه وصابر إمبابى وسليم سليمان وسامح السيد ورشا الخطيب.

واختار المخرج قصص إنسانية اجتماعية من قلب المجتمع المصري للتركيز على التغيرات التي طرأت على المواطنين خلال السنوات السبعة الماضية بالتزامن مع التغيرات التي حدثت في البلاد أهمها التصدي لملف العشوائيات وتسين المواطنين في أماكن آدمية بديلة للعشوائيات مثل مدينة الأسمرات وهو ما سيتناوله العمل الجديد وسيتم التصوير في المدينة نفسها على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يناقش مسلسل حلم الذي يقف على إخراجه حسني صالح، فكرة جهود الدولة المصرية تجاح الإنسانية وإنقاذ حياة الآلاف من سكان العشوائيات والأماكن الخطرة ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة ويقدم مسلسل "حلم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات طويلة طالهم الإهمال، ويقدم المسلسل نظرة إنسانية مختلفة تماما عن السكان بحياتهم الجددية وكيف خرجت منهم مواهب في مختلف المجالات بعد أن تم منحهم الفرصة والاهتمام بهم.

وبدأ المخرج حسني صالح الاستعداد للجزء الثاني من مسلسل “بت القبايل” الذي عرض الجزء الأول منه قبل عام من بطولة الفنانة حنان مطاوع. وانتهى المؤلف شاذلي فرح بالاتفاق مع مخرج العمل من كتابة حلقة واحدة من العمل، الذي تم تحويل الجزء الثاني منه إلى 8 حلقات فقط على طريقة مسلسلات المنصات التي بدأت في الانتشار خلال الفترة الماضية كبديل عن 40 حلقة وفقا للخطة الأولى للعمل الجديد.

 وتعرض الأحداث في إطار مكثف من خلال الحلقات الثمانية، ومن المقرر تصوير العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة، عقب انتهاء ارتباطات باقي طاقم العمل وانشغال مخرج العمل بمسلسل آخر باسم “حلم” بطولة عدد كبير من النجوم منهم الفنانة صابرين وغيرها من النجوم.

المخرج حسني صالح حسني صالح حلم الأسمرات الأسمرات صالح صابرين محمد رياض وفاء عامر نضال الشافعي أنوشكا

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