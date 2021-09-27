الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات التليفونات الأرضية بالقاهرة

كابلات
كابلات

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي أثناء قيامهم بارتكاب واقعة سرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد (8 أشخاص، مقيمون بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة) وبحوزتهم (سيارة نقل- طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار- قمع- ٢ عتلة حديدية وفأس- مطرقة حديد ومنشار حديدى) أثناء قيامهم بأعمال حفر بأحد الشوارع لسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية الخاصة بأحد السنترالات بأسلوب "السحب، والحفـر" باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطة بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه، وأضافوا بحيازتهم للقمع بقصد إيهام المارة بأنهم عمال بالسنترال للحيلولة دون ضبطهم وحيازتهم للطبنجة الصوت بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة تشكيل عصابي كابلات خطوط التليفونات الأرضية وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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