الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«انخفاض تدريجى».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، حتى يوم الأربعاء المقبل. 

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاضا واضحا خلال الأيام المقبلة استعدادًا لفصل الشتاء، ناصحًا بارتداء الملابس الخريفية.

ويكون الطقس غدًا ليلًا، لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتتفاوت نسب الرطوبة حيث تصل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 العظمى والصغرى 30، السواحل الشمالية العظمى 85 والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 العظمى والصغرى 30.

وتسود الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يشهد الطقس استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء. 

درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى نشاط رياح

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