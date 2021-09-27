الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية في منطقة القطامية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق بنطاق منطقة القطامية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهمون في التحقيقات، بارتكابهم وقائع سرقة 5 شقق بأسلوب التسلق وكسر الباب، وأرشدوا عن مكان بيعهم المسروقات.

 -تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية، عدة بلاغات من بعض المواطنين يفيد بسرقة محتويات من شققهم السكنية، وعقب الانتقال والفحص، والتأكد من تلك البلاغات تبين صحتها، وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، أمر على الفور بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغات، وضبط مرتكبي تلك الوقائع في أسرع وقت.

وبتكثيف التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم كلا من "ن. م" و "ع . ع"و " ر.م " جميعهم عاطلين، وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية نجحت قوة في ضبطهما، وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

حبس سرقة شقق قطامية نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: بينى وبين الفساد خصومة ووقف التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

«روميو وجوليت» كفر الشيخ.. طفلان ينهيان حياتهما بعد فشلهما في الارتباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

محطة تل أبيب

المزيد

مدير عام الأوقاف بالقدس: الاحتلال حول الأقصى إلى ثكنة عسكرية

أبناء الشعب اليهودي يحتفلون بعيد "فرحة التوراة".. ما هي الطقوس؟

إسرائيل تستلم ثلاثة مقاتلات شبح جديدة "F35".. ما مواصفاتها؟