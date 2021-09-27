«الهربس التناسلي وجدري الماء».. إصابات يجب أن تكوني على علم بها أثناء الحمل

تؤثر بعض أنواع العدوى التي تحدث خلال فترة الحمل بشكل أساسي على الأمهات الحوامل، في حين أن بعض الإصابات تشكل خطرًا عليكِ أو على طفلك.

ونرصد مجموعة من العدوى البكتريا التي تصيب الأم الحامل بحسب موقع "momjunction" أبرزها:

التهاب الكبد الوبائي ب:

التهاب الكبد B هو أكثر أنواع العدوى شيوعًا أثناء الحمل، ويصيب الكبد، وإذا كنت مصابًا، يصبح من المهم للغاية اتخاذ الخطوات الصحيحة لحماية طفلك الذي لم يولد بعد من هذه العدوى، وتؤدي الإصابة بالتهاب الكبد B إلى زيادة معدل الوفيات وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة، وبالتالي فإن تحصين هذا الفيروس قبل الحمل ضروري.

التهاب الكبد الوبائي سي:

يمكن اكتشاف التهاب الكبد الوبائي سي، لأنه أولى علاماته هي الغثيان، ولكن نظرًا لأن الغثيان والقيء من علامات الحمل المبكر، يصبح من الصعب تقييم بداية هذه العدوى، يمكن الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي، من خلال العلاجات الطبية أو علاجات الأسنان من عيادة يزورها المرضى المصابون في كثير من الأحيان.

التهاب المسالك البولية:

عادة ما تحدث عدوى المسالك البولية بسبب بكتيريا الجلد أو المهبل أو المستقيم التي تدخل جسمك من خلال مجرى البول، و تبقى هذه البكتيريا في المثانة البولية وتتكاثر، مما يؤدي إلى حدوث عدد من المضاعفات، كما يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا إلى الكليتين وتسبب التهابات خطيرة في الكلى.

الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي:

قد يكون للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، احتمالية عالية جدًا خلال هذه الفترة، فإن الجزء المقلق هو أن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ليس لها أعراض، يُطلق على الشكل الأكثر شيوعًا لهذه العدوى اسم الكلاميديا، يمكن أن يضمن الحصول على اختبار دوري السلامة.

جدري الماء:

يعد جدري الماء أحد أنواع العدوى التي تحدث أثناء الحمل والتي يمكن أن تسبب مضاعفات لك ولطفلك الذي لم يولد بعد، حوالي 95٪ من المرات، النساء محصنات ضد جدري الماء ، بسبب تعرضهن له مرة من قبل وليس من المحتمل أن يحدث للمرة الثانية، ولكن إذا لم يحصل ذلك على الإطلاق ، فستزداد الفرص. قد تختلف المضاعفات في الجنين ، ولكنها قد تؤدي إلى تلف النمو البدني لطفلك.

الهربس التناسلي:

الهربس التناسلي، هو عدوى تناسلية يسببها فيروس الهربس البسيط، وقد تصاب به من خلال الاتصال التناسلي مع الشخص المصاب أو عن طريق الجنس الفموي، يُصاب الشخص المصاب بقرح في الأعضاء التناسلية أو بثور مؤلمة خلال المرحلة الأولية.

الحصبة الألمانية:

تظهر أعراض الحصبة الألمانية شبيهة بأعراض الإنفلونزا، مثل التهاب خفيف في العين ، وارتفاع درجة الحرارة، وتضخم الغدد الليمفاوية، وما إلى ذلك، إذا أصبت بالحصبة الألمانية أثناء الحمل، فقد تؤثر على نظر طفلك وسمعه، و قد يؤدي هذا أيضًا إلى عيوب في الدماغ والقلب.

المجموعة B العقدية:

نادرًا ما تُلاحظ عدوى المكورات العقدية من المجموعة ب أثناء الحمل، ولكن إذا حدثت في الثلث الثالث من الحمل أو أثناء الولادة، فقد تسبب مضاعفات مختلفة على الطفل، من الأفضل إجراء فحص طبي منتظم خلال دورتك الشهرية الخاصة.