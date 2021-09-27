«التعليم» لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة: «قدموا شكوى حال رفع المصروفات»

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات للمدارس الخاصة قبل بدء الدراسة، ومن ضمن هذه التعليمات التحذير من رفع أسعار الكتب المدرسية خاصة لطلاب المراحل المطورة من رياض الأطفال حتى طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأوضح المصدر، أنه تم إبلاغ المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالقيمة المحددة من قبل الوزارة بشرائح أسعار الكتب حسب الصف الدراسي.

وأشار المصدر، إلى أنه يحق لولي الأمر تقديم شكوى ضد أى مدرسة ترفع أسعار الكتب المدرسية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تجاوز أى مدرسة خاصة مخالفة لتعليمات الوزارة.

و كان عدد من أولياء أمور طلاب مدارس الخاصة، قد اشتكوا من رفع أسعار الكتب المدرسية من بعض المدارس، وعدم التزام المدرسة بالأسعار التى حددتها الوزارة.

جدير بالذكر ، إنه سيتم بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلي أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.