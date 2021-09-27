ماليزيا تسجل 10 ألاف و 959 حالات إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا اليوم الاثنين 10 ألاف و 959 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبد الله قوله إن تلك الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليوني و209 آلاف و194 حالة، منذ بدء الجائحة.



وسجلت ولاية "ساراواك" 2723 حالة إصابة جديدة ، تليها ولاية جوهر (1226) .



وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" ، تبلغ حصيلة الوفيات 25 ألفا و437 حالة.

ترتيب الدول حسب إصابات كورونا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.