قيادي في تحالف ميركل المسيحي: يحق لنا الاعتراض على تشكيل الحكومة

أكد رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، لا يمكنه المطالبة باستحقاق في قيادة الحكومة الألمانية المقبلة.



وقال زودر خلال اجتماع لهيئة رئاسة حزبه في ميونخ اليوم الاثنين، بحسب بيانات مشاركين في الاجتماع، إن التحالف المسيحي حل في المركز الثاني وليس الأول في الانتخابات، لذلك لا يمكن أن ينشأ من ذلك استحقاق بقيادة حكومة، بل فقط عرض لإجراء محادثات بشأن تشكيلها.



وتجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.



وأوضح زودر أنه سيُجرى تقديم مثل هذا العرض - ولكن لن يكون هناك "تملق بأي ثمن" لحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.



وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7 % من الأصوات، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى مستوى قياسي، حيث حصل على 24.1 % من الأصوات بعد 16 عاما في الحكم.



وحصل كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على 14.8 % و11.5% من الأصوات على التوالي.



وفي حال قرر طرفا الائتلاف الحاكم الحالي، التحالف المسيحي والاشتراكيون، عدم مواصلة ائتلافهما، سيتعين على كل منهما إقناع حزبي الخضر والأحرار بالانضمام إليهما لتشكيل ائتلاف حاكم ثلاثي.

وفي سياق متصل، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في ألمانيا، تقدم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط حيث حصل على 25.7% في المائة من أصوات الناخبين متقدما بفارق ضئيل على "لديمقراطيين المسيحيين" من يمين الوسط ، وحزبهم الشقيق البافاري الذي حصل على 24.1 %، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها اليوم الإثنين، مفوض الانتخابات الفيدرالي الألماني.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن حزب الخضر سجل أفضل نتيجة له ​​على الإطلاق، حيث حصل على 14.8 % من الأصوات، فيما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 11.5 % بينما حقق البديل اليميني المتطرف لألمانيا 10.3 % وحصل حزب اليسار الاشتراكي على 4.9 %.



وقد ظهرت أحزاب يسار الوسط كأكبر الفائزين في هذه الانتخابات حيث حصل كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر على أكثر من 5 %، مقارنة بنتائجهما في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في عام 2017.

- الكتلة المحافظة تتكبد خسائر فادحة مع انتهاء عهد أنجيلا ميركل



كما تكبدت الكتلة المحافظة خسائر فادحة مع انتهاء عهد أنجيلا ميركل حيث انخفضت النسب إلى أكثر من 8 في المائة عن الانتخابات السابقة، وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في جميع أنحاء ألمانيا أمس الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد، والمقرر أن تتيح تعيين خلف لأنجيلا ميركل التي شغلت منصب المستشارة الألمانية لأربع ولايات متتالية.

ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، فإن حوالي60.4 مليون ألماني لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي ستمثل نهاية 16 عاما من حكم أنجيلا ميركل كمستشارة.