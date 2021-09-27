الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيادي في تحالف ميركل المسيحي: يحق لنا الاعتراض على تشكيل الحكومة

ماركوس زودر
ماركوس زودر

أكد رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، لا يمكنه المطالبة باستحقاق في قيادة الحكومة الألمانية المقبلة.
 

وقال زودر خلال اجتماع لهيئة رئاسة حزبه في ميونخ اليوم الاثنين، بحسب بيانات مشاركين في الاجتماع، إن التحالف المسيحي حل في المركز الثاني وليس الأول في الانتخابات، لذلك لا يمكن أن ينشأ من ذلك استحقاق بقيادة حكومة، بل فقط عرض لإجراء محادثات بشأن تشكيلها.


وتجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.
 

وأوضح زودر أنه سيُجرى تقديم مثل هذا العرض - ولكن لن يكون هناك "تملق بأي ثمن" لحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.


وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7 % من الأصوات، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى مستوى قياسي، حيث حصل على 24.1 % من الأصوات بعد 16 عاما في الحكم.


وحصل كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على 14.8 % و11.5% من الأصوات على التوالي.
 

وفي حال قرر طرفا الائتلاف الحاكم الحالي، التحالف المسيحي والاشتراكيون، عدم مواصلة ائتلافهما، سيتعين على كل منهما إقناع حزبي الخضر والأحرار بالانضمام إليهما لتشكيل ائتلاف حاكم ثلاثي.

وفي سياق متصل،  أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في ألمانيا، تقدم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط حيث حصل على 25.7% في المائة من أصوات الناخبين متقدما بفارق ضئيل على "لديمقراطيين المسيحيين" من يمين الوسط ، وحزبهم الشقيق البافاري الذي حصل على 24.1 %، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها اليوم الإثنين، مفوض الانتخابات الفيدرالي الألماني.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن حزب الخضر سجل أفضل نتيجة له ​​على الإطلاق، حيث حصل على 14.8 % من الأصوات، فيما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 11.5 % بينما حقق البديل اليميني المتطرف لألمانيا 10.3 % وحصل حزب اليسار الاشتراكي على 4.9 %.


وقد ظهرت أحزاب يسار الوسط كأكبر الفائزين في هذه الانتخابات حيث حصل كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر على أكثر من 5 %، مقارنة بنتائجهما في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في عام 2017.

- الكتلة المحافظة تتكبد خسائر فادحة مع انتهاء عهد أنجيلا ميركل


كما تكبدت الكتلة المحافظة خسائر فادحة مع انتهاء عهد أنجيلا ميركل حيث انخفضت النسب إلى أكثر من 8 في المائة عن الانتخابات السابقة، وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في جميع أنحاء ألمانيا أمس الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد، والمقرر أن تتيح تعيين خلف لأنجيلا ميركل التي شغلت منصب المستشارة الألمانية لأربع ولايات متتالية.

ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، فإن حوالي60.4 مليون ألماني لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي ستمثل نهاية 16 عاما من حكم أنجيلا ميركل كمستشارة.

ميركل الحكومة الألمانية التحالف المسيحي الانتخابات حزب الخضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

الرئيس السيسى: وقف كل الدعم للمواطنين المعتدين على الأراضى الزراعية والمجارى المائية

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

بالأسماء.. خطة توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أبناء الشعب اليهودي يحتفلون بعيد "فرحة التوراة".. ما هي الطقوس؟

إسرائيل تستلم ثلاثة مقاتلات شبح جديدة "F35".. ما مواصفاتها؟

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس