تامر حسني يحطم الأرقام القياسية بحفلين متتاليين فى الإسكندرية

حطم أسطورة مصر النجم تامر حسنى، رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخه الفني، بعد إحيائه حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى ساحق وغير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار "كامل العدد"، إذ يحرص جمهور نجم الجيل على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.



وأحيا تامر حسنى حفل تخرج كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وقبلها آداب جامعة الإسكندرية، وشهد الحفلان أضخم تواجد جماهيرى، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وحرص جمهور تامر حسنى على التفاعل معه بشدة على مدار أكثر من ساعتين، حيث أصر الجمهور على بقاء تامر حسنى يغنى أكثر من وقته.

وتعد حفلات تامر حسنى الأكبر والأضخم عددًا في تاريخ محافظة الاسكندرية، وظهر تامر حسنى فى قمة تألقه، وأناقته، ولياقته البدنية على المسرح، وفاجأ جمهوره بدخلاته على المسرح كالمعتاد فى كل حفلاته التى باتت تنافس حفلات الموسيقى العالمية.



وأشاد جموع الحاضرين بالحفلين اللذين قام بإحيائهما نجم الجيل، حيث ظل يغني أكثر من ساعتين وسط أجواء من السعادة البالغة المتبادلة بينه وبين الحضور، وشدا بأجمل أغنياته.

من جهة أخرى استطاع تامر حسنى أن يعيد المجد لتاريخ السينما المصرية والعربية من جديد، بفيلمه "مش أنا"، والذى وصلت إيراداته نصف مليار جنيه.