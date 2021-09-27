الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني يحطم الأرقام القياسية بحفلين متتاليين فى الإسكندرية

جريدة الدستور

حطم أسطورة مصر النجم تامر حسنى، رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخه الفني، بعد إحيائه حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى ساحق وغير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار "كامل العدد"، إذ يحرص جمهور نجم الجيل على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.


وأحيا تامر حسنى حفل تخرج كلية تجارة جامعة الإسكندرية، وقبلها آداب جامعة الإسكندرية، وشهد الحفلان أضخم تواجد جماهيرى، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وحرص جمهور تامر حسنى على التفاعل معه بشدة على مدار أكثر من ساعتين، حيث أصر الجمهور على بقاء تامر حسنى يغنى أكثر من وقته.

وتعد حفلات تامر حسنى الأكبر والأضخم عددًا في تاريخ محافظة الاسكندرية، وظهر تامر حسنى فى قمة تألقه، وأناقته، ولياقته البدنية على المسرح، وفاجأ جمهوره بدخلاته على المسرح كالمعتاد فى كل حفلاته التى باتت تنافس حفلات الموسيقى العالمية.


وأشاد جموع الحاضرين بالحفلين اللذين قام بإحيائهما نجم الجيل، حيث ظل يغني أكثر من ساعتين وسط أجواء من السعادة البالغة المتبادلة بينه وبين الحضور، وشدا بأجمل أغنياته.
من جهة أخرى استطاع تامر حسنى أن يعيد المجد لتاريخ السينما المصرية والعربية من جديد، بفيلمه "مش أنا"، والذى وصلت إيراداته نصف مليار جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

حريق في منزل الفنانة منة فضالي وإصابة والدتها

الرئيس السيسى: وقف كل الدعم للمواطنين المعتدين على الأراضى الزراعية والمجارى المائية

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

بالأسماء.. خطة توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أبناء الشعب اليهودي يحتفلون بعيد "فرحة التوراة".. ما هي الطقوس؟

إسرائيل تستلم ثلاثة مقاتلات شبح جديدة "F35".. ما مواصفاتها؟

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس