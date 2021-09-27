استقرار جماعي في أسعار الأسمنت بجميع أنواعه اليوم الاثنين 27-9-2021

تزداد عمليات البحث خلال الأيام الجارية على أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الأسمنت اليوم، وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير تفاصيل أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 27/9/2021.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين للمستهلك

شهدت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، اليوم الاثنين 27/9/2021، استقرارا جماعيا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 1010 جنيها، وحتى 918 جنيهًا في الطن الواحد.

كما جاءت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 27/9/2021، في حالة استقرار جماعي بجميع الشركات العاملة في القطاع، وتراوحت بين 2500 جنيه، حتى 2390 جنيها للطن الواحد.

واستقرت أيضا، أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 27/9/2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، ووصلت لـ 790 جنيهًا للطن الواحد.

كما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم، استقرارًا في الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 1025 جنيهًا، و948 جنيهًا للطن الواحد.

أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

وصل سعر طن أسمنت المسلح، اليوم الإثنين، إلى 1010 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، اليوم الإثنين، عند 1008 جنيهًا.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان، اليوم الإثنين، 970 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس، اليوم الإثنين، 965 جنيهًا.

بينما شهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر، اليوم الإثنين، استقرارا عند 953 جنيها.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص اليوم الإثنين، 953 جنيها.

ووصل سعر الأسمنت للطن بشركة المعلم، اليوم الإثنين، إلى 950 جنيه.

في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 42.5، اليوم الإثنين، 940 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم، اليوم الإثنين، عند 938 جنيهًا.

في حين سجل سعر الأسمنت للطن بشركة وادي النيل، اليوم الإثنين، 935 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المصري، اليوم الإثنين، إلى 933 جنيهًا.

بينما استقر أيضا، سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، اليوم الإثنين، عند 920 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف، اليوم الإثنين، 918 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة، اليوم الإثنين، عند 2500 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء، اليوم الإثنين، إلى 2460 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة، اليوم الإثنين، 2430 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض، اليوم الإثنين، 2425 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال، اليوم الإثنين، 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وصل سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات، اليوم الإثنين، إلى 790 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت شركة الواحة، اليوم الإثنين، 778 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت شركة إيه وان، اليوم الإثنين، 753 جنيهًا.

واستقر سعر طن أسمنت شركة النخيل، اليوم الإثنين، عند 743 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

استقر سعر طن أسمنت شركة السويدي، اليوم الإثنين، عند 1025 جنيهًا.

في حين سجل سعر طن أسمنت شركة المسلح، اليوم الإثنين، 1020 جنيهًا.

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وبلغ سعر طن أسمنت شركة قاهر البحار، اليوم الإثنين، 1020 جنيهًا.

بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سى ووتر، اليوم الإثنين، إلى 1005 جنيهًا.

في حين سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي وتر، اليوم الإثنين، 950 جنيهًا.

في حين استقر سعر طن أسمنت شركة السهم، اليوم الإثنين، عند 948 جنيهًا.