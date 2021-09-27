الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شركة صينية تطور لقاحا جديدا مضاد لمتغير دلتا بفعالية 79%

لقاح
لقاح

أعلنت شركة كلوفر الصينية للأدوية الحيوية عن تطوير لقاحا جديدا ضد كوفيد -19 الذي أثبت فعاليته بنسبة 67 في المائة و 79 في المائة مضاد لمتغير دلتا وذلك في تجربة إكلينيكية واسعة النطاق أجريت مؤخرا .

وأضاف بيان لسفارة الصين بالقاهرة أن اللقاح اثبت فعاليته بنسبة 7ر83 في المائة ضد الحالات المتوسطة إلي الشديدة في التجربة بينما أثبت فعاليته ، على وجه الخصوص ، بنسبة 83.7 في المائة ضد الحالات المتوسطة إلى الشديدة التي تسببها متغير دلتا، مؤكدا أن اللقاح كان فعالا بنسبة 100 في المائة للحيلولة دخول المريض المستشفى والحالات الشديدة الناجمة من كوفيد -19 .

وأوضح البيان أن الشركة الصينية ستقدم بيانات التجربة للموافقة المشروطة إلى منظمة الصحة العالمية والجهات التنظيمية في الصين وأوروبا في الربع الرابع من هذا العام، مشيرًا إلى أن التجربة الإكلينيكية ضمنت أكثر من 30 ألف من البالغين وكبار السن في 31 موقعا في خمس دول وهي والفلبين والبرازيل وكولومبيا وجنوب إفريقيا وبلجيكا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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وائل لطفي

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