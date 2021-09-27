الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

محافظ البنك المركزي الفلبيني: «فضاء سياستنا الحالية محدود»

المركزي الفلبيني
المركزي الفلبيني

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، بنجامين ديوكنو، إنه بينما يعد الحيز النقدي والمالي للفلبين واسعا، "نحن ندرك أن فضاء سياستنا الحالية محدود".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن ديوكنو قوله في مؤتمر بحثي دولي في بث مباشر، إنه  على هذا النحو، يحافظ البنك المركزي على "حوار مفتوح وفعال" مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن التشديد النقدي المبكر جدا والمتأخر جدا، من الممكن أن يترك ندوبا اقتصادية.

وفي سياق متصل، تعتبر الفلبين من ضمن الدول التي تأثر اقتصادها بسبب أزمة فيروس كورونا حيث سجلت وزارة الصحة الفلبينية، 20 ألفا و755 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و 490 ألفا و858 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية -عبر موقعها الإلكتروني الأحد - أنه خلال الفترة نفسها لم يتم تسجيل أية حالات وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 37 ألفا و405 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي ارتفع إلى مليونين و292 ألفا و6 متعافيين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وذكر قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين، أنه تم تطعيم 20 مليونا و307 آلاف و122 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم القصر الرئاسي، هاري روك، قوله ، إنه تم توزيع 9ر43 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن من بينها حوالي 5ر22 مليون تم استخدامها كجرعة أولى، موضحة أن الحكومة تهدف إلى تطعيم ما يصل إلى 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.

يشار إلى أن الفلبين، التي تكافح أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، قد سجلت حوالي 4ر2 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك حوالي 37 ألف حالة وفاة.

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وائل لطفي

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