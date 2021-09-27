تايلاند تعلن عزمها شراء 3.35 مليون جرعة لقاح كورونا من إسبانيا والمجر

وافق مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم الإثنين، على خطة لشراء 3.35 مليون جرعة مجتمعة من لقاحات كوفيد المصنعة من قبل مصانع شركات أسترازينيكا وفايزر وبيونتيك في إسبانيا والمجر.

وقال مسؤول رفيع المستوى- في تصريحات خاصة لصحيفة "بانكوك بوست" المحلية رفض ذكر اسمه- إنه في حالة منح مجلس الوزراء الموافقة النهائية، سيتم شراء 165 ألف جرعة لقاح من أسترازينيكا و2.79 مليون جرعة من فايزر-بيونتيك من إسبانيا و400 ألف جرعة من أسترازينيكا المجر، مؤكدا أنه لم يتم توفير إطار زمني لعملية التسليم.

إصابات كورونا في تايلاند اليوم

وكانت أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم ، تسجيل 10 آلاف و288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ما رفع إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى مليون و 571 ألفا و926 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 101 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و 369 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

وتعافى على مدار أمس 12 ألفا و494 شخص، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و435 ألفا و401 حالة تعاف.