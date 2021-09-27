تقرير الأدلة الجنائية في مقتل «الجدة حميدة» على يد حفيدتها وشركائها في إمبابة

تستكمل «الدستور» نشر تفاصيل مقتل «الجدة حميدة» على يد حفيدتها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة إمبابة، وحملت القضية رقم 26784 لسنة 2020 جنایات إمبابة، والمقيدة برقم 4035 لسنة 2020 کلي شمال الجيزة.

تقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة

ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن محدث الصوت الوارد للفحص والسابق وصفة لا يعد سلاحا ناري ولا يحوي على أجزاء رئيسية لسلاح ناري وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال لإحداث صوت فقط.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ع" 30 سنة، عامل بورشة ألومنتال وحديد، ومقيم شارع العشرين في فيصل ( محبوس)، و " ش. ا"، 29 سنة، طباخة وعاملة بالبيوت، مقيمة ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة، (محبوسة )، و "ح. و"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمة شارع العشرين فيصل بالجيزة (محبوسة)، و " م. ع" 24 سنة، سائق "توك توك" وحاليا عامل بمصنع ألومنتال ومقيم في المنيرة بامبابة (محبوس)، و " س. ع"، 35 سنة، طباخة، ومقيمة في عزبة المفتي بالجيزة (محبوسة)، لأنهم في يوم 2020/11/20، بدائرة قسم شرطة امبابة محافظة الجيزة، المتهمين الأول والثانية قتلا المجني عليها "حميدة. ع" عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان توجها إلى مسكنها حيث أيقنا سلفا تواجدها به وطرقت الثانية الباب وما أن أطلت المجني عليها حتى كال لها المتهم الأول ضربات بجسم سلاح (محدث صوت)، استقرت برأسها فأحدث إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها، وكان ذلك بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة ارتبطت بتلك الجناية، و هي أنه في ذات المكان و الزمان سرقا المنقولات المبينة وصفة وقيمة والمملوكة للمجني عليها حال حمل المتهم الأول سلاح ظاهر(محدث صوت) على النحو الوارد بالتحقيقات.



وبحسب قرار الإحالة فإن المتهم الأول أحرز (محدث صوت) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز دخائر مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه، وأن المتهمين من الثالث حتى الخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهمين الأول و الثانية، في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول، وذلك بأن اتفقوا على سرقة المجني عليها وساعدتهما المتهمة الثالثة بأن أمدتهم بالمعلومات الكافية عن مسكنها مستغله صلة القرابة التي تربطها بها وسكن والدتها بذات العقار محل الواقعة، فسهلت للمتهمين الأول و الرابع إجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة للتمكن من ارتكاب الواقعة، وساعدتهما المتهمة الخامسة بالاحتفاظ بالمسروقات لديها تننفيذا لمخططهم الإجرامي فتمت جريمة السرقة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والتي نتج عن ارتكابها وفاة المجني عليها.