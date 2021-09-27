مسؤول إيطالي يدعو لأوروبا أكثر توازنًا بعد خروج ميركل من الحكومة الألمانية

دعا نائب رئيس حزب فورتسا ايتاليا الإيطالي أنطونيو تاياني إلى اتحاد أوروبي أكثر توازناً بعد خروج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الحكومة.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله إنه برحيل أنجيلا ميركل، سنخسر نقطة مرجعية لا يمكن تعويضها في أوروبا، مشيرًا إلى أنه لمعرفة ماهية الحكومة التي ستقود ألمانيا، سيستغرق الأمر بضعة أشهر، وفي هذه الأثناء ستبقى ميركل في المستشارية، مؤكدا أنه مهما كان الائتلاف الذي سيتم تشكيله في برلين، لا يمكننا ولا يجب علينا العودة إلى الوراء .

وكان أظهر استقصاء ما بعد الاقتراع، الذي أجرته القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق بسيط على تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، متقدمين على بقية الأحزاب في انتخابات البرلمان الاتحادي.

وأشار الاستقصاء حصول الاشتراكيين على ما يتراوح بين 25 و26%، فيما حصل التحالف المسيحي على ما يتراوح بين 24 و25%.. وجاء الخضر في المركز الثالث بنتيجة تتراوح بين 14,5 و15%، والحزب الديمقراطي الحر بـ11 و12%، والبديل من أجل ألمانيا على ما يتراوح بين 10 و11% وحصول اليسار على 5%.

وعلى أساس هذه النسب، فإن الاشتراكيين سيحصلون على ما يتراوح بين 197 و215 مقعدا داخل البرلمان، فيما سيحصل التحالف على ما يتراوح بين 198 و200 مقعد، والخضر على ما يتراوح بين 119 و120 مقعدا، والحزب الديمقراطي الحر على ما يتراوح بين 87 و99 مقعدا، والبديل على ما يتراوح بين 83 و87 مقعدا، واليسار على ما يتراوح بين 39 و41 مقعدا.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الألمانية التي تجرى اليوم الأحد، سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بانتخابات 2017، حيث شهدت مختلف الولايات إقبالًا كبيرًا للناخبين في الساعات الأولى من التصويت.

وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية: أنه بعد مرور ساعات قليلة على افتتاح مراكز الاقتراع في ألمانيا لاختيار البرلمان الجديد في البلاد بدأ الإعلان عن نسب المشاركة المسجلة حتى منتصف اليوم في مختلف الولايات الألمانية والتي سجلت في مجملها ارتفاعًا.

وفي ولاية سكسونيا السفلى أدلى 14,3 في المائة من الناخبين بأصواتهم في الساعتين الأولى من افتتاح مراكز الاقتراع حسب متحدث باسم رئيس الانتخابات بالولاية.

كذلك كان الأمر في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا، حيث أدلى حوالي 60 في المائة من الناخبين بأصواتهم حتى الساعة 11 صباحًا، ولم تسجل مثل هذه النسبة إلا عند الساعة الثانية ظهرًا في انتخابات 2017.

وفي ولاية بادن فورتمبرج وبالتحديد في مدينة شتوتغارت سجلت نسبة المشاركة ارتفاعًا كبيرًا جعل المشرفين على الانتخابات يتوقعون أن تصل هذه النسبة إلى 79,7 في المائة بما في ذلك الاقتراع البريدي نهاية اليوم.