الرئيس الأوكرانى يدعو الرئيس السيسى لزيارة بلاده

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه زيلينسكي مع الرئيس السيسي وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أهمية زيادة التعاون مع مصر، الشريك التجاري الرئيسي لأوكرانيا في إفريقيا.

وأكد مجددًا استعداده لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية وزيادة المعروض من المنتجات المحلية للسوق المصرية.

من جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بتوسيع العلاقات مع أوكرانيا في جميع المجالات، بما في ذلك من خلال إنشاء مركز للشركات الأوكرانية، وضمان مشاركتها في المناطق الصناعية المصرية.

ومن أجل تكثيف التعاون الثنائي، اتفق الرئيسان على أن تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة بين أوكرانيا ومصر للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في المستقبل القريب، بالإضافة إلى رؤساء الدبلوماسية في الدول.

وأشار الرئيس السيسي إلى التطور الإيجابي للاتصالات الشخصية بين البلدين، وقال إن الأوكرانيين يشكلون غالبية السياح الأجانب في مصر.

وشكر زيلينسكي الرئيس السيسي على إدخال خط ساخن باللغة الأوكرانية لتقديم خدمات استشارية للمواطنين الأوكرانيين المقيمين في مصر.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الإجراءات التي يتم تنفيذها لمنع انتشار الوباء في كلا البلدين.