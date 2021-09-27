الرئيس السيسي: التعدي على حق الدولة مرفوض تماما

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسابق الزمن لتطوير وتحديث كفاءة المنشآت بالكامل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الإثنين،" كون المواطن يتعدى على حق الدولة، والحكومة تصمت على ذلك مرفوض تماما اليوم، و على وزارة الداخلية والقوات المسلحة خلال 6 شهور محو التعديات تماما، ومفيش حاجة اسمها أخد أرض الدولة وارجع اتحايل على المواطنين عشان اخد حق الدولة، وده اللي حصل خلال الـ 20 أو الـ 30 سنة الماضية، وأخد التمام خلال 6 شهور، وغير مقبول التعدي على قدراتنا ومقدراتنا بالشكل دا عشان نحسن أحوال المواطنين".

من جانبه ، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلالال حفل الافتتاح، أن هذا المشروع هو نموذج لكل المشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات السبع الماضية، مضيفا "أن الدولة المصرية حريصة على تعويض ما فات منطقة سيناء من عملية تنمية".

وتابع " رئيس الوزراء " اسمحوا لي أن اعرض ما نفذته مصر خلال السنوات الماضية من أجل اكتمال وتهيئة سيناء، لتحقيق الهدف الأسمى من تعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين"، مؤكدا أن سيناء دائما في قلب كل المصريين وهي ليست رقعة جغرافية عادية ولكنها مدخل قارة بأكملها، وإذا كانت مصر صاحبة أطول تاريخ حضاري في العالم فإن سيناء صاحبة أطول سجل عسكري في التاريخ.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أيمن عقل.