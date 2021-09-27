دراسة: الأجسام المضادة تنمو كثيرا عند التطعيم بلقاحي أسترازينيكا وسبوتنيك لايت

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الاثنين، إن دراسة سريرية صغيرة للتطعيم بلقاح أسترازينيكا ثم سبوتنيك لايت للوقاية من مرض كوفيد-19 أظهرت نموا كبيرا للأجسام المضادة لدى المشاركين.

واستندت النتائج إلى بيانات 20 شخصا من بين 100 شاركوا في الدراسة التي بدأت في أذربيجان في فبراير.

وقال الصندوق إن هؤلاء المشاركين حصلوا على جرعة من لقاح أسترازينيكا أولا ثم جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لايت بعد 29 يوما.

وأضاف "أظهرت نتائج التحليل المرحلي زيادة إلى أربعة أمثال أو أكثر في الأجسام المضادة المحايدة للبروتين إس في فيروس سارس-كوف-2 لدى 85 بالمئة من المتطوعين في اليوم السابع والخمسين من الدراسة".

وقد كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن دراسة أجريت حديثا أظهرت نتائجها أن وباء كورونا قضى على سنوات من التقدم في متوسط ​​العمر المتوقع، حيث تشهد أوروبا الغربية أكبر انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الصحيفة إن البيانات سجلت من حوالي 29 دولة - تغطي معظم أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي - وتم تحليلها من قبل العلماء الذين توصلوا إلى وجود انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع العام الماضي وأن الوباء قضى على سنوات من التقدم.

وأوضحت الدراسة أن أكبر انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع بين الذكور كان في الولايات المتحدة ، مع انخفاض قدره 2.2 سنة مقارنة بمستويات 2019 ، يليه الذكور الليتوانيين (1.7 سنة).

وتجاوزت خسائر متوسط ​​العمر المتوقع تلك المسجلة في وقت قريب في وسط وشرق أوروبا، وفقًا للبحث الذي قاده علماء في مركز ليفرهولم للعلوم الديموجرافية في أكسفورد.