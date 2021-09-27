كشفت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مصرع شخص في زلزال في جزيرة كريت اليونانية.

وكان قد أعلن التليفزيون اليوناني، اليوم الاثنين، مصرع شخص جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت.

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، عن شرطة اليونان قولها إن شخصا لقى مصرعه بعد انهيار قبة كنيسة جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت اليوم الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن الضحية كان يعمل في أعمال ترميم الكنيسة.

وكان زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة كريت اليونانية، وفقًا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

وحسب وكالة "رويترز للأنباء، أشار المركز اليوم الاثنين، إلى أن الزلزال كان على عمق 2 كيلو متر.

وشعر المواطنون بالزلزال، وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد شعرنا حقًا بهذا.. لا شيء على ما يرام"، كما قال بيت جودوين ، الذي كان يستعد للعودة إلى بريطانيا: "لقد تعرضت للتو لزلزال أرضي شديد القوة في جزيرة كريت".

فيما أفاد آخرون على تويتر بأنهم شعروا بهزات في أماكن بعيدة مثل سانتوريني وأناليبسي.

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى بأن زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

وأوضح المركز - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة هيراكليون الساحلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في جزيرة كريت بحدوث بعض الأضرار، خاصة مع انهيار جدران المباني الحجرية القديمة في القرى القريبة من مركز الزلزال في الجزء الشرقي من الجزيرة.

من جانبه، قال فاسيليس لامبرينوس رئيس بلدية هيراكليون إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، مشيرا إلى أنه تم إخلاء جميع المدارس.

يذكر انه فى أول أغسطس الماضى، ضرب زلزال شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر، بحر إيجه بالقرب من جزيرة نيسيروس اليونانية غربي رودس.

وأفاد معهد الجيوديناميكا اليوناني - وفق ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن مركز الزلزال كان على بعد 23 كيلومترا جنوب غرب نيسيروس، وهي جزيرة صغيرة يقطنها حوالي 1000 نسمة، وبها بركان نشط.