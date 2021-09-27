بالأسماء.. خطة توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022

أقرت محكمة استئناف القاهرة خطة توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022 بشأن الدوائر الجنائية التي ستُعقد بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم وعددها 12 دائرة جنائية وهي كالآتي:

الدائرة الثالثة عشر جنائي جيزة:

برئاسة المستشار علاء الدين كمال محمد محمد البيلي وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب فلتس وإيهاب أحمد عبد العزيز الجنزوري.

الدائرة الرابعة عشر جنائي جيزة:

برئاسة المستشار يسري محمد إسماعيل ذكري وعضوية المستشارين جمال عدلي حسن أبو حليقة ومختار محمد صابر عباس العشماوي.

الدائرة الثامنة عشر جنائي جيزة:

برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا هارون أبو سحلي وعضوية المستشارين منتصر أحمد لطفي كحك وحسين محمود فخري عبد الرحيم.

الدائرة التاسعة عشر جنائي جيزة:

برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن علي وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف فتح الباب وخالد أحمد صالح عمار.

الدائرة العشرون جنائي جيزة:

برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد شعبان وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن أحمد همام وجوزيف إدوارد زكي ميخائيل.

الدائرة الحادية والعشرون جنائي جيزة:

برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين وعضوية المستشارين وخالد محمد خير الدين بيومي نصار ومحمد محمد حسن عبد العال النجدي.

الدائرة الثانية والعشرون جنائي جيزة:

برئاسة المستشار مجدي أحمد محمد مصطفى وعضوية المستشارين سعيد أيوب يوسف فراج وسامح رمزي محمد حسين وإيمان الإمام علي خليفة.

الدائرة الثالثة والعشرون جنائي جيزة:

برئاسة المستشار مدني دياب مهران علي وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل عبد الحميد وسمير صلاح الدين محمد عبد المنعم.

الدائرة التاسعة والعشرون جنائي جيزة:

برئاسة المستشار ياسر أحمد علي الأحمداوي وعضوية المستشارين محمد يحيى محمد نشأت وخالد أحمد إسماعيل محمد حسن.

الدائرة الثلاثون جنائي جيزة:

برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد مصطفى الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور عبد الفتاح أبو سحلي ود. شريف محمد حافظ عبد الله.

الدائرة الحادية والثلاثون جنائي جيزة:

برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم محمد فؤاد عبد الوهاب الميهي وخالد مصطفى محمد سعيد فضل.

الدائرة الثانية والثلاثون جنائي جيزة

برئاسة المستشار محمد رأفت أحمد كمال الدين الطيب وعضوية المستشارين الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح وهشام طلعت نصيف عبد المطلب