12 صورة لأفراد العائلة الملكية البريطانية أثناء ممارسة أنشطتهم

دائمًا يبهر أفراد العائلة المالكة البريطانية الناس حول العالم، ببساطتهم وإطلالاتهم التي يشعر الجميع بأنهم قريبين منهم، وهناك بعض اللحظات التي تم التقاطها لأفراد العائلة المالكة جميعهم وهم مع بعضهم البعض سواء كانوا في حفلات خيرية او نزهات عائلية أو مع الأصدقاء.

يقدم موقع “الدستور” أهم 12 صورة للعائلة المالكة البريطانية وهم يركبون الدراجات حسب موقع “hello magazine.”

أثبت الأمير لويس، أصغر طفل لدوق ودوقة كامبريدج، أنه مثل أي طفل صغير آخر، يحب ركوب الدراجات، حيث تم التقاط صورة جديدة له، جالسًا على دراجته الحمراء، للاحتفال بعيد ميلاده الثالث.

كانت دوقة كامبريدج في مكانها، أثناء تجربتها لركوب الدراجات الجبلية في كمبريا مع مجموعة من محبي ركوب الدراجات في سبتمبر 2021.

استمتع الأمير هاري برحلة بالدراجة حول “Sport Campus Zuiderpark” في لاهاي بهولندا في عام 2019.

الملكة اليزابيث، وشقيقتها الأميرة مارجريت، تدوران حول منزل طفولتهما، رويال لودج، في وندسور في عام 1942.

تم التقاطها في الوقت الذي كان يُعتقد أن ميجان ماركل تواعد فيه الأمير هاري ، وقد استأجرت هي ونجمة “Made in Chelsea ”السابقة ميلي ماكينتوش دراجات عتيقة للتجول في “Soho Farmhouse”.

قبل أن تصبح دوقة، كانت الأميرة كيت، تسير بانتظام بالقرب من منزل والديها في باكليبري تم تصويرها وهي ترتدي ملابس رياضية ونظارات شمسية في عام 2008.

أكملت كونتيسة ويسيكس، الأميرة صوفي، تحدي الماس الذي يبلغ طوله 450 ميلًا أثناء انتقالها بالدراجة من مدينة إدنبرة إلى مدينة لندن في عام 2016.

الأميرة صوفي وهي تخوض تحدٍ كبير في حدث خيري لركوب الدراجة بطول 64 ميلًا في عام 2012 لصالح مرضى السرطان.

الأمير تشارلز يتجول مع الأمير هاري، عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات وهو على ظهر دراجته، جنبًا إلى جنب مع الأمير ويليام بجولة حول ملكية “Queen's Sandringham” في عام 1990.

بدت الأميرة ديانا أنيقة للغاية حيث كانت هي والأمير ويليام يتجولون بالدراجات في جزر سيلي خلال عطلة عائلية في عام 1989.

الأميرة زارا تيندال، وهي تقود دراجتها حول ملعب لتنس الريشة في عام 2016.

الأمير تشارلز، يركب دراجة صديقة للبيئة في حدث خيري، في مستشفى في واندرسون في عام 2011.