الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات: المتهمون بسرقة السيارات بمدينة نصر مسجلون في 7 جرائم سابقة

سرقة السيارات
سرقة السيارات

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات في مدينة نصر، اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة من داخل سيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات -مقيمة بمحافظة الشرقية، بأنه عقب قيامها بركن السيارة ملكها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم، ولدى عودتها، اكتشفت كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة يد بداخلها (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- مجموعة من الأوراق)، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخر له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - بنسة حديدية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج" بإستخدام الآداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمتهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" ، وتم بإرشادهما ضبط جهاز "لاب توب" ملك أحد المجنى عليهم ، وأقرا بتصرفهما فى باقى المسروقات المستولى عليها بالبيع لأشخاص "لايمكنهما الإرشاد عنهم" ، وإنفاقهما المبلغ المالى متحصلات بيع تلك المسروقات على شراء المواد المخدرة ومتطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

تشكيل عصابي السرقة السيارات مدينة نصر سرقة وزارة الداخلية

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