الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أستراليا تُخطط لمنح الملقحين ضد «كورونا» حريات إضافية

جريدة الدستور

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الإثنين، عن خطط لإعادة فتح سيدني المغلقة باستخدام نظام من مستويين يمنح الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا حريات أكثر من غير المحصنين لعدة أسابيع.
وذكرت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الإسترالية- عبر موقعها الإلكتروني- أنه من المقرر أن يتم رفع القيود المفروضة على الحركة عبر منطقة نيو ساوث ويلز الأوسع نطاقًا تدريجيًا بين 11 أكتوبر و1 ديسمبر المقبلين، حيث تنتقل معدلات التطعيم من 70 إلى 90%، موضحة أنه سيتم منع الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من الانضمام الرياضات المجتمعية أو تناول الطعام في الخارج أو القيام بالتسوق غير الضروري عبر مختلف ولايات البلاد.
ومن جانبها، دعت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان، المواطنين للحصول على اللقاح حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل عادي، قائلة "إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على تناول وجبة مع الأصدقاء والترحيب بالأشخاص في منزلك، فعليك أن تحصل على اللقاح.
وأضافت الصحيفة أنه بمجرد تحقيق التطعيم بنسبة 80٪ والمتوقع بعد بضعة أسابيع سيتم السماح بالسفر على مستوى الولاية، مضيفة أنه اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل، لن تكون هناك حدود للتجمعات المنزلية والخارجية غير الرسمية ولن تكون أقنعة الوجه مطلوبة بعد الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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