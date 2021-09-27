الرئيس اللبناني يطلع على نتائج زيارة نجيب ميقاتي إلى فرنسا

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، على نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى العاصمة الفرنسية باريس، ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك خلال لقائهما صباح اليوم، بقصر الرئاسة ببعبدا.

وعاد ميقاتي إلى لبنان بعد جولة خارجية شملت العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي الذي أكد وقوفه إلى جانب لبنان في أزمته، مشددا على ضرورة بدء الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان وبدء حوار مع صندوق النقد الدولي تمهيدا لحشد جهود المجتمع الدولي لمساعدة البلاد.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو من باب الإصلاح المنشود، وذلك بعد توقيع وزير المالية يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة "الفاريز ومارسال".

وقال عون "إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.

ورأى أن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان "يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به".

ولفت الرئيس عون إلى أن "التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".

وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن "السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين".

وكان وزير المالية يوسف الخليل قد وقع عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز و مارسال ممثلا الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.

وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.