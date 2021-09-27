الإثنين 27 سبتمبر 2021
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منوعات

دراسة: جائحة كورونا أدت إلى تراجع متوسط أعمار الرجال

جائحة كورونا
جائحة كورونا

كشفت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد، اليوم الإثنين، أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تراجع متوسط ​​العمر المتوقع في 2020، بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث انخفض متوسط ​​العمر المتوقع للرجال الأمريكيين بأكثر من عامين.
وتراجع متوسط ​​الأعمار أكثر من ستة أشهر بالمقارنة بعام 2019 في 22 دولة من أصل 29 دولة تناولتها بالتحليل الدراسة التي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي. وبشكل عام، حدث انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29 دولة.
وقالت الجامعة إن معظم التراجعات في متوسط ​​العمر في مختلف البلدان يمكن أن تُعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن كوفيد-19.
ورصد إحصاء لرويترز قرابة خمسة ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.
قالت الدكتورة ريدي كاشياب الباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة التي نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة "حقيقة أن نتائجنا تسلط الضوء على مثل هذا التأثير الكبير الذي يُعزى مباشرة إلى كوفيد-19 تُظهر مدى الأثر المدمر للصدمة على العديد من البلدان".
وحدث انخفاض أكبر في متوسط ​​العمر المتوقع للرجال مقارنة بالنساء في معظم البلدان، في حين كان أكبر انخفاض في الرجال الأمريكيين الذين زاد انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بالنسبة لهم بمقدار 2.2 سنة مقارنة بعام 2019.
وفي الولايات المتحدة تركزت الزيادة في معدل الوفيات بين من هم في سن العمل وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما أما في أوروبا فقد كان للوفيات بين من تزيد أعمارهم عن 60 عاما دورا أكبر في ارتفاع معدل الوفيات.
وناشدت كاشياب المزيد من البلدان بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إتاحة بيانات الوفيات لإجراء المزيد من الدراسات.

لندن الحرب العالمية الثانية جائحة كوفيد-19

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