الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقدم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية الألمانية

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية الألمانية

 أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في ألمانيا، تقدم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط حيث حصل على 25.7% في المائة من أصوات الناخبين متقدما بفارق ضئيل على "لديمقراطيين المسيحيين" من يمين الوسط ، وحزبهم الشقيق البافاري الذي حصل على 24.1 %، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها اليوم الإثنين، مفوض الانتخابات الفيدرالي الألماني.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن حزب الخضر سجل أفضل نتيجة له ​​على الإطلاق، حيث حصل على 14.8 % من الأصوات، فيما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 11.5 % بينما حقق البديل اليميني المتطرف لألمانيا 10.3 % وحصل حزب اليسار الاشتراكي على 4.9 %.


وقد ظهرت أحزاب يسار الوسط كأكبر الفائزين في هذه الانتخابات حيث حصل كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر على أكثر من 5 %، مقارنة بنتائجهما في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في عام 2017.

- الكتلة المحافظة تتكبد خسائر فادحة مع انتهاء عهد أنجيلا ميركل


كما تكبدت الكتلة المحافظة خسائر فادحة مع انتهاء عهد أنجيلا ميركل حيث انخفضت النسب إلى أكثر من 8 في المائة عن الانتخابات السابقة، وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في جميع أنحاء ألمانيا أمس الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد، والمقرر أن تتيح تعيين خلف لأنجيلا ميركل التي شغلت منصب المستشارة الألمانية لأربع ولايات متتالية.

ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي، فإن حوالي60.4 مليون ألماني لهم حق التصويت في هذه الانتخابات التي ستمثل نهاية 16 عاما من حكم أنجيلا ميركل كمستشارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

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