الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد سورى يزور الأردن اليوم لمناقشة ملفات الطاقة والمياه والنقل

الأردن
الأردن

يزور وفد سوري، اليوم الاثنين، الأردن، بهدف عقد لقاءات مشتركة تناقش عدة ملفات، منها الطاقة والمياه، الطاقة و قطاع النقل في وزارة الصناعة والتجارة،  بحسب ما أفادت وكالة "عمون" الإخبارية.

 

 وتابعت "عمون" : الوفد السوري، سيضم كلا من  وزير الطاقة، والمياه، والزراعة، والنقل.

 

وفي سياق متصل، أفاد رئيس هيئة تنظيم النقل البري بالأردن، طارق الحباشنة، لقناة “المملكة”: بأن أغلب المعابر الحدودية البرية مع الأردن عادت للعمل، باستثناء الحدود السورية الأردنية، مؤكدا أن "المعابر الحدودية البرية "شريان مهم ورئيسي للأردن"، إذ أن المعابر غير متوقفة بشكل كامل خلال جائحة فيروس كورونا.

 

وأشار طارق الحباشنة إلى أن "الحدود البرية مع دول الجوار والأردن، مفتوحة باستثناء الحدود مع سوريا"، لافتا إلى أنه سيشهد هذا الأسبوع لقاءات أردنية سورية و"سيتم مناقشة المعضلات والمشكلات التي تحول دون عودة حركة نقل البضائع بين الجانبين".

 

يأتي هذا فيما بحث وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، المهندس صخر دودين، أمس الأحد، في الشارقة مع رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، أوجه التعاون الإعلامي المشترك بين الأردن والإمارات.

 

واستعرض وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، المهندس صخر دودين، في الشارقة مع رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر- خلال اللقاء الذي عُقد على هامش انعقاد فعاليّات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالإمارات وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - تبادل الأفكار، والتباحث في كيفية الاستفادة من التجارب الإعلاميّة والاتصالية المتقدمة في كلا البلدين.

 

وناقش وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، المهندس صخر دودين، في الشارقة مع رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، آليات الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها لخدمة القضايا العامة، من خلال تعزيز صناعة المحتوى الموضوعي الذي يسهم في مكافحة الإشاعة والمعلومات المضللة.

وفد سوري وكالة عمون الإخبارية هيئة تنظيم النقل البري بالأردن الأردن الطاقة المياه

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وائل لطفي

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وفد سورى يزور الأردن اليوم لمناقشة ملفات الطاقة والمياه والنقل

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