طالبان تمنع على الحلاقين قص اللحى وتشغيل الموسيقى أثناء العمل

أصدرت حركة طالبان تعليمات مشددة إلى الحلاقين، وبحسب التعميم الصادر حديثا من قبل مسؤولي الحركة في مقاطعة هلمند جنوب البلاد، يمنع على الحلاقين قص اللحى، أو حتى تشغيل الموسيقى في المحال أثناء العمل.

وقالت السلطات المحلية في المقاطعة الجنوبية، في بيان أمس الأحد عُمم على محلات الحلاقة، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية: أنه من اليوم فصاعدا أصبح حلق اللحى وعزف الموسيقى في صالونات الحلاقة أو الحمامات العامة ممنوعا منعا باتا".

كما لوحت بمعاقبة المخالفين في الحال.

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه لا يمكن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان، وحث الحكومات على الحيلولة دون انهيار مالي في أفغانستان يؤدي إلى هجرة الأفغان الجماعية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، تتولى إيطاليا الرئاسة الدورية السنوية لمجموعة العشرين وتتطلع لاستضافة قمة خاصة حول أفغانستان.

وقال دي مايو الذي ترأس اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك الأسبوع الماضي لتلفزيون "راي 3" المملوك للدولة: "من المستحيل الاعتراف بحكومة طالبان نظرا لوجود 17 إرهابيا بين الوزراء واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في أفغانستان".

وأضاف: "لكن يتعين أن يبدأ الشعب الأفغاني في تلقي الدعم المالي الذي تم تجميده بعد استيلاء طالبان على السلطة الشهر الماضي".

وتابع قائلا: "لن يتمكنوا من دفع الرواتب بعد فترة من الوقت.. علينا بكل وضوح أن نعمل للحيلولة دون انهيار أفغانستان من الداخل ودون تدفق غير منضبط للهجرة يمكن أن يزعزع استقرار الدول المجاورة".