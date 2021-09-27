البر الرئيسى الصينى يسجل 13 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الأحد 13 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أن 11 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 سُجلت في هيلونغجيانغ، وحالتان في فوجيان.

وتم أيضا تسجيل 22 حالة إصابة جديدة وافدة، بما فيها 12 حالة في يوننان، وثلاث حالات في بكين، وحالة في كل من تيانجين ولياونينغ وشانغهاي وجيانغسو وتشيجيانغ وشاندونغ وقوانغدونغ.

وقالت اللجنة إنه لم تسجل أي حالات جديدة يشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 يوم الأحد.

وتم تسجيل ما إجماليه 8977 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الأحد، بينها 8451 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و526 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي فيها. ولم تُسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 96050 حالة حتى يوم الأحد، بينها 1012 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 11 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 90402 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض، 17 حالة منها وافدة من خارج البر الرئيسي. وكان هناك ما إجماليه 344 حالة بدون أعراض، منها 334 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الأحد.

وحتى نهاية يوم الأحد، تم تسجيل 12193 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 213 حالة وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و66 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16189 حالة إصابة مؤكدة بينها 841 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 11892 مريضا مصابا بكوفيد-19 في هونغ كونغ و63 في ماكاو و13742 في تايوان، من المستشفيات بعد تعافيهم.