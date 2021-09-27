الخرطوم تعلن إمكانيّة استئناف صادرات النفط من جنوب السودان

أعلنت الخرطوم مساء أمس الأحد إمكانيّة استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير السوداني، بعد اتفاق مع المحتجين الذين كانوا يغلقونه، وفقا لفرانس برس.

وحصل هذا الاتفاق بعد ساعات على إرسال الخرطوم وفداً وزارياً للتفاوض مع محتجين كانوا يغلقون الميناء وخّطي تصدير واستيراد النفط في البلاد.

وقال مجلس السيادة في بيانله "ترأّس الفريق أوّل ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، الاجتماع المشترك بين الوفد الحكومي الاتّحادي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر ووفد مجلس نظارات البجا، واتفق الاجتماع على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشاير".

ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 سبتمبر ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.

وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضاً على عدم تمثيلها في الاتفاق.

وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن "الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان".

ووصف عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الاحتجاجات في شرق السودان "بالأمر السياسي".

وقال في تصريحات لدى افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم "ما يحدث من إغلاق في الشرق، أمر سياسي ويجب أن يتمّ التعامل معه سياسيًا".

وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن "الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان".

ووصف عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الاحتجاجات في شرق السودان "بالأمر السياسي".

وقال في تصريحات لدى افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم "ما يحدث من إغلاق في الشرق، أمر سياسي ويجب أن يتمّ التعامل معه سياسيًا".