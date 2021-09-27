جوجل تطلق خدمات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة تعمل عبر قراءة حركات الوجه

أطلقت جوجل أدوات جديدة موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون استخدام هواتفهم بالاعتماد على الصوت أو اليدين، وذلك عبر تطبيق يتيح للمستخدمين التواصل بفضل حركات الوجه.

وفي تطبيق "بروجكت أكتيفايت" ترصد الكاميرا حركات الوجه بما يشمل عقد الحاجبين أو فتح الفم أو الابتسام أو النظر يمينا أو يسارا، ما يتيح تفعيل خصائص محددة مسبقا بينها الإدلاء بجملة أو إرسال رسالة نصية أو الاتصال.

ويتوجه التطبيق خصوصا إلى الأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي أو الضمور العضلي أو الشلل الدماغي.

وقالت مديرة بحوث هذا المنتج ليزي ليليانفيلد: "كنا نريد إنجاز شيء يعمل بصورة مستقلة عن تقنيات المساعدة الأخرى ويكون يسير التكلفة وقابلا للحمل وسريعا".

وبات تطبيق "بروجكت أكتيفايت" متوافرا بالإنكليزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.

وبموازاة ذلك، أطلقت المجموعة الأمريكية العملاقة خاصية "كاميرا سويتشز" المدمجة مباشرة بالأدوات المرتبطة بإمكانية الوصول عبر نظام التشغيل "أندرويد" المستخدم في الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية حول العالم.

وتعمل الأداة التي تخضع لتجارب منذ تسعة أشهر، وفق المبدأ عينه أي التعرف على حركات الوجه وهي تتيح للمستخدمين تصفح الشاشة أمامهم لاختيار أغنية على سبيل المثال.

ويمكن للمستخدمين تكييف "كاميرا سويتشز" حسب تفضيلاتهم الخاصة، من خلال تحديد حجم أو مدة الحركة اللازمة لتفعيل خاصية ما على الجهاز.

وقد حدثت المجموعة أيضا تطبيقها "لوك أوت" الذي أطلقته سنة 2019 والموجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ويستخدم للتعرف إلى الأجسام أو النصوص في بيئة المستخدم.

ويتواصل التطبيق مع المستخدمين بالصوت وبات في إمكانه قراءة النصوص بـ23 لغة مختلفة، حتى لو كانت مكتوبة بخط اليد باللغات اللاتينية، وبات التطبيق يتعرف إلى عملتين إضافيتين هما اليورو والروبية الهندية.

وتشير أرقام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها إلى أن 61 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون الإعاقات، وتسعى "غوغل" ومنافسوها مثل "آبل" و"مايكروسوفت" إلى استقطاب المستخدمين من هذه الفئة.