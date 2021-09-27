الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تتهم قطر بـ«التحريض عليها عبر إعلامها وتجنيد عسكريين وأمنيين»

وزارة الداخلية البحرينية
وزارة الداخلية البحرينية

اتهمت البحرين قطر بـ"التحريض عليها عبر إعلامها في إطار ممنهج، والعمل على تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين" لصالحها.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها إن "حملات التشويه القطرية المعادية لمملكة البحرين، عبر المنبر التحريضي "قناة الجزيرة" ومن بينها ما بثته تلك القناة من محادثة مزعومة بين شاب بحريني وأحد منتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النزلاء، و ما تسميهم "الأطفال المسجونين"، إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الراعية لها".

 

وأضافت أن "وطأة هذا التحريض تشتد كل عام، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف".

 

وتابعت أنه "ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر، ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، ومن بينها برنامج "العقوبات البديلة" ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح، الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول و المنظمات و  الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان".

 

وأردفت قولها: "كان الأجدى أن تسعى قطر لتطوير قوانينها و برامجها التي تحفظ حقوق الإنسان، بدلا من الطعن في نجاحات الآخرين".

 

وأضافت: "أصبح واضحا ومكشوفا للجميع، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض و شراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين و شعبها. و أصبح معلوما كذلك، تلك الممارسات العدائية التي تناقض كل المواثيق والعهود، ومن ذلك ما بثته تلك القناة، مدعية أنه محاولة تجنيد لشاب بحريني، في حين أنه ثابت بالأدلة والبراهين، استهداف قطر تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين".

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