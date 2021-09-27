القبض على بطل فيديو إطلاق النار فى الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "التيك توك" يظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق عيار نارى في محافظة الجيزة، تم تحديده وضبطه.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "التيك توك" من مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية وضبط بحوزته 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات ، وثلاث قطع سلاح أبيض.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.