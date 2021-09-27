الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون وزوجته يقدمان شكوى ضد مصور مشاهير

ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت شكوى بتهمة "انتهاك الخصوصية" ضد مصور نشر صورة خاصة لهما، وفق ما نقله موقع "Europe 1".

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب المدعي العام في باريس إن تحقيقا فتح في قضية "انتهاك الخصوصية" بعد الكشف عن صورة الرئيس إيمانويل ماكرون وهو يرتدي ملابس السباحة.

 

وقالت النيابة إن "التحقيق جار" دون ذكر الأسباب الدقيقة لهذا التحقيق أو الأشخاص المستهدفين.

 

وكانت وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن مصور مشاهير أقام عرضا أمام قصر الإليزيه لمدة 15 يوما، عرض فيه صورا لرؤساء فرنسا خلال عطلهم، وكانت صورة ماكرون وزوجته بين المواد المعروضة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن  أن بلاده ستقدّم للدول الفقيرة 120 مليون جرعة لقاحية مضادة لكورونا، أي ضعف الكمية التي سبق أن أعلنت عنها.


وقال الرئيس الفرنسي خلال مداخلة عبر الفيديو بثّت خلال حفل موسيقي خيري في باريس إن "الظلم هو أن التلقيح في قارات متأخرا جدا بشكل واضح. بسببنا جماعيا. في إفريقيا بالكاد ثلاثة بالمئة من السكان تلقوا اللقاح، يجب تسريع الأمر وتعزيزه".


وأضاف: "فرنسا ملتزمة مضاعفة عدد الجرعات التي تقدّمها. سننتقل من 60 مليون إلى 120 مليون جرعة مُقدّمة".


وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء عزمها على مضاعفة تبرّعاتها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ليصل إجمالي الجرعات الموعودة للدول الفقيرة إلى أكثر من 1.1 مليار. وأظهر الرئيس جو بايدن بوضوح عزمه على قيادة الاستجابة العالمية للجائحة.


وقال بايدن: "نحن بحاجة إلى أن تُنفّذ دول أخرى ذات دخل مرتفع، تعهداتها الطموحة" في مجال التبرع باللقاحات.


وسيقوم الاتحاد الأوروبي الذي تعتزم الولايات المتحدة التعاون معه عن كثب، بتوزيع أكثر من 500 مليون جرعة.

قدم صور مشاهير شكوى ماكرون

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ماكرون وزوجته يقدمان شكوى ضد مصور مشاهير

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