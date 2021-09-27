الخارجية العراقية: الانتخابات البرلمانية القادمة مرحلة مفصلية فى مستقبل البلاد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الانتخابات البرلمانية القادمة تشكل مرحلة مفصلية في مسقبل العملية السياسية والديمقراطية في العراق.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "وزير الخارجية استقبل اليوم في محل إقامته في نيويورك، وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشاد خلال اللقاء بالدعم الذي تتلقاه العراق من دول الاتحاد الأوروبي في الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد وإرسال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لضمان شرعيتها وشفافيتها ، مؤكدا أن هذه الانتخابات تشكل مرحلة مفصلية في مسقبل العملية السياسية والديمقراطية في العراق".



وأعرب حسين - وفقا للبيان - عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات البلجيكية بالاستثمار في العراق وإعادة الإعمار.



ودعا وزير الخارجية الدول كافة للتعاون مع العراق، تنفيذاً لالتزاماتها في تسلم رعاياها من عوائل الإرهابيين المحتجزين في العراق، وأهمية تضافر الجهود الدولية ولاسيما تلك المعنية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع، حيث أن غالبية الدول عملت على إجلاء الأطفال دون أمهاتهن، مطالباً تلك الدول بتفهم الظروف التي يمر بها العراق، إذ إن الحكومة العراقية مضطرة إلى التعامل معهم وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية.



من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية البلجيكية بجهود العراق في التواصل مع العديد من الدول لغرض تأمين عودة عوائل الإرهابيين المحتجزين في العراق من الأمهات، وأطفالهن الذين ولدوا في العراق من أباء أو أمهات إلى بلدانهم التي يحلمون جنسياتها.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2964 إصابة جديدة و46 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، فضلا عن تماثل 4507 حالات للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و990 ألفا و316 حالة، فيما بلغت الوفيات 22 ألفا و39 حالة.. بينما وصلت حالات الشفاء إلى مليون و887 ألفا و103 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 58 ألفا و605 أشخاص؛ ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و616 ألفا و666 حالة.