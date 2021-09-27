الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إقالة العاملين بالصحة الرافضين لتطعيم كورونا فى نيويورك

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت وزارة العمل في ولاية نيويورك الأمريكية، أن العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين رفضوا تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم إقالتهم لعدم الالتزام بقانون الولاية الجديد، وأنهم لن يجنوا بدل البطالة.


وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن قانون التطعيم الإجباري في نيويورك، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، يُلزم العاملين في كل المستشفيات ودور الرعاية والمدارس بالحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 قبل يوم 7 أكتوبر، وينطبق القانون على العاملين في القطاع الخاص للرعاية الصحية.


وأوضحت وزارة العمل في نيويورك في بيان أن "العاملين بمنشآت الرعاية الصحية أو دور الرعاية أو المدارس، الذين استقالوا طوعا أو تم إقالتهم لعدم تلقي التطعيم الإلزامي، غير مؤهلين للحصول على تأمين البطالة؛ لأن أصحاب العمل لديهم مصلحة مُقنعة في جعل الموظفين يتلقون اللقاح".


من جانبها، قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول إنها استدعت أفراد من الحرس القومي الأمريكي المُدربين طبيا وعاملين بمجال الصحة من خارج نيويورك للمساعدة في العجز المحتمل حدوثه بمجرد دخول قانون التطعيم الإلزامي حيز التنفيذ، حيث لن يكون بعض الناس مؤهلين للذهاب إلى عملهم بالمستشفيات وغيرها من دور الرعاية.


وأشار "بيزنس إنسايدر" إلى أنه حتى الأربعاء الماضي، تلقى 84% من العاملين بقطاع الرعاية الصحية في نيويورك التطعيم كاملا ضد فيروس كورونا، و81% من العاملين في دور رعاية كبار السن، و77% من العاملين في دور العلاج الأخرى.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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وائل لطفي

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