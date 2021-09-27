الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مشرحة دراو تستقبل جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تناول جرعة مخدرات زائدة

جثة فتاة
جثة فتاة

استقبلت مشرحة دراو، جثمان فتاة شابة لفظت أنفاسها الأخيرة إثر جرعة مخدر زائدة، تقيم بنجع العرب بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، حيث يتبين عليها سيلان ريم من فمها وأنفها، بجانب أن شفاتيها لونهم أزرق، وأنه تم إيداعها لحين فحص الطبيب الشرعي، والوصول للسبب الحقيقي وراء الوفاة، سواء تعاطي جرعة مخدر زائدة من عدمه. 


وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بلفظ فتاة، تبلغ من العمر ١٧ عامًا أنفاسها الأخيرة، إثر جرعة مخدرات زائدة بنجع العرب بمركز دراو التابع للمحافظة.

 

وترجع التفاصيل إلى أنه أثناء تواجدها بمنزل إحدى أصدقائها، تم استدعاء الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، بعد أن تعرضت لحالة إغماء، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، إلا أنه خلال إجراء الكشف الطبي عليها بالمستشفي، تبين أنها توفيت منذ ٦ ساعات.

 

 وعلى الفور تم إيداعها  بمشرحة دراو، لحين فحص الطبيب الشرعي، والوصول للسبب الحقيقي وراء الوفاة، نظرًا لأنه يتبين عليها سيلان ريم من فمها وشفاتيها لونهم أزرق.


وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.


جدير بالذكر أن لقى 5 أشخاص مصرعهم، صباح أمس الأحد، مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتين بمركز إدفو، ما أدى إلى مفارقتهم للحياة مباشرة، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين  إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.

 

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى نقل ثقيل بطريق أسوان القاهرة وتحديدًا عند مركز إدفو التابع للمحافظة، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين  إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريحات الدفن.

 

وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

أسوان الإسعاف جثمان جرعة مخدرات زائدة الطبيب الشرعي

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مشرحة دراو تستقبل جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تناول جرعة مخدرات زائدة

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