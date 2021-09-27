بريطانيا: ارتفاع الطلب على البنزين بنسبة 500% وسط عمليات شراء

قالت جمعية تجار التجزئة للبنزين في بريطانيا إن ما بين 50% إلى 90% من محطات البنزين في البلاد قد نفد الوقود لديها.



وأضاف متحدث باسم تجار التجزئة في تصريحات نقلتها صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن نفاد البنزين يجيء بسبب الشراء بدافع الذعر من "مشاكل خطيرة حقًا" في محطات البنزين حيث أبلغ نصف المحطات على الأقل عن نفاد الوقود.



وارتفع الطلب في إحدى محطات الخدمة بنسبة 500 % يوم أمس السبت مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث أعطت شركات النفط الأولوية للممرات الأمامية للطرق السريعة وسط نقص في سائقي الناقلات المتخصصين، حسبما أفاد اتحاد تجار البنزين، واستمرت الطوابير في المحطات لليوم الثالث على الرغم من تطمينات وزير النقل جرانت شابس بأن هناك "الكثير" من الوقود المتاح.



لكن بريان مادرسون، رئيس مجلس إدارة اتحاد تجار التجزئة، قال إن الحكومة "لا ترغب في الاعتراف" بأن الإمدادات كانت عالقة في المصافي أو مستودعات التخزين ولم يتم تسليمها إلى المنافذ الأمامية بسبب مشاكل الإمداد الحالية.



وفي حديثه إلى إذاعة "بي بي سي 4" نقلته الصحيفة، أضاف مادرسون أن إصدار خمسة الآف تأشيرة سائق أجنبي التي أعلنتها الحكومة أمس السبت، من غير المرجح أن تخفف من ضغوط البنزين في "المدى القصير للغاية".



ومضى قائلاً: "قد نرى فوائد منها في وقت لاحق من الخريف عندما يأتي السائقون ويبدأون العمل، ولكن على المدى القصير جدًا تسبب هذا الأمر بسبب الذعر في مشاكل خطيرة حقًا".



وأضاف: "ذكر أحدهم لي أنه بالأمس شهدوا زيادة بنسبة 500% في الطلب مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو أمر غير عادي للغاية".

و علي صعيد آخر ، أعلنت الحكومة البريطانية، عن تسجيل 32 ألفًا و417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و664 ألفًا و230 حالة.

و أوضحت الحكومة- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 136 ألفًا و 168 حالة.

و وفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، فقد بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 48 مليونًا و 722 ألفًا و 414 شخصًا، بينما حصل 44 مليونًا و 739 ألفًا و 473 شخصًا على الجرعة الثانية حتى الآن.